Deniz Çolak: İnfluencer’lik işini tutku olarak görüyorum!
İnstagram trendi yayıldı yayılalı herkes moda, yemek veya seyahat blogger'ı oluverdi. Aralarında iyi olanlardan, gerçekten bu işi tutkuyla yapanlardan biri de Londra’da yaşayan Türk influencer Deniz Çolak.
2022-02-06 13:07:26
Deniz Çolak 1990 doğumlu, University of Manchester da moda üzerine eğitimini tamamladıktan sonra 2016 dan beri profesyonel anlamda sektörde yerini aldı.
İçeriğinde modadan yaşam önerilerine kadar herşeyi bulabildiğiniz bir instagram hesabına sahip.
Dünya markalarıyla işbirlikleri mevcut, moda haftalarında her zaman en önde yerini alıyor.
Kendisini instagram'dan @denis adıyla takip edebilirsiniz.
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