Deniz Çolak: İnfluencer’lik işini tutku olarak görüyorum!

İnstagram trendi yayıldı yayılalı herkes moda, yemek veya seyahat blogger'ı oluverdi. Aralarında iyi olanlardan, gerçekten bu işi tutkuyla yapanlardan biri de Londra’da yaşayan Türk influencer Deniz Çolak.