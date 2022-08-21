Deniz Çakır Kimdir, Nerelidir? Deniz Çakır Yer Aldığı Projeler
Deniz Çakır kim? Deniz Çakır’ın yer aldığı dizi ve filmler neler? Deniz Çakır’ın boyu kaç? EDHO Meryem gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında merak edilenlere yer vereceğiz. İşte detaylar.
2022-08-21 18:37:46
Deniz Çakır Kimdir?
Deniz Çakır 31 Aralık 1982, Ankara'da Dünya'ya geldi. Deniz Çakır, 1.75 metre boyunda, 60 kilo ve Oğlak burcudur. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Çakır, aslen Trabzonlu bir ailenin kızıdır. Deniz Çakır, Ayrancı Anadolu Lisesinden mezun oldu. Bu dönemde sık sık tiyatro oyunlarına gitmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında eğitim görmüştür. Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. Ünlü oyuncu Deniz Çakır ilk olarak oyunculuk kariyerine Kadın İsterse adlı yapımda Alev rolüyle tanındı. Deniz Çakır asıl çıkışını ise Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle yapmıştır. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Sultan karakterine hayat vererek oyunculuğu alkış topladı.
Deniz Çakır Yer Aldığı Projeler
Filmografi;
- 2004-2006 Kadın İsterse-Alev-Star TV, Show TV Başrol
- 2005 İki Arada Aşk-Gizem-TV8 / atv Başrol
- 2006 Avrupa Yakası-Serap-atv Konuk Oyuncu
- 2006 Evet Benim / İşte Benim "Barmaid" -Funda -atv- Başrol
- 2006-2010 Yaprak Dökümü-Ferhunde-Kanal D-Başrol
- 2009 Kako Si? (Nasılsın)-Lidya-Film Başrol
- 2009 40 Sevda Hemşire-Film-Başrol
- 2011 Ya Sonra-Didem Film- Başrol
- 2011-2012 İffet-İffet-Star TV-Başrol
- 2013 Muhteşem Yüzyıl-Şah Sultan-Star TV-Yardımcı Oyuncu
- 2014 Yasak Calibe-ATV-Başrol
- 2015-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-Meryem Çakırbeyli-ATV-Başrol
- 2019 Vurgun-Reyhan Vardar-FOX-Başrol
- 2021 Masumiyet-Bahar Yüksel-FOX-Başrol
- 2022- Aslında Özgürsün-Berna GAİN-Başrol
Rol aldığı oyunlar;
- Cam- Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (Sadri Alışık Ödülleri'nde adaylık)
- Aşk Sözleri- Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu- (Afife Jale Ödülleri'nde adaylık)
- Uyarca- İstanbul Devlet Tiyatrosu
- Bütün Kadınların Kafası Karışıktır- Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Seslendirme çalışmaları;
- 2008 Kung Fu Panda-Usta Engerek-Türkçe Seslendirme
- 2008 Donkey Xote -Türkçe Seslendirme
- 2008 The Simpsons: Movie-Rod Flanders Türkçe Seslendirme
- 2008 Iron Man-Virginia "Pepper" Potts Türkçe Seslendirme
- 2010 Iron Man 2-Virginia "Pepper" Potts Türkçe Seslendirme
- 2012 Yenilmezler -Virginia "Pepper" Potts Türkçe Seslendirme
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