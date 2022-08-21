Deniz Çakır Kimdir, Nerelidir? Deniz Çakır Yer Aldığı Projeler

Deniz Çakır kim? Deniz Çakır’ın yer aldığı dizi ve filmler neler? Deniz Çakır’ın boyu kaç? EDHO Meryem gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında merak edilenlere yer vereceğiz. İşte detaylar.

Deniz Çakır Kimdir?

Deniz Çakır 31 Aralık 1982, Ankara'da Dünya'ya geldi. Deniz Çakır, 1.75 metre boyunda, 60 kilo ve Oğlak burcudur. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Çakır, aslen Trabzonlu bir ailenin kızıdır. Deniz Çakır, Ayrancı Anadolu Lisesinden mezun oldu. Bu dönemde sık sık tiyatro oyunlarına gitmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında eğitim görmüştür. Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. Ünlü oyuncu Deniz Çakır ilk olarak oyunculuk kariyerine Kadın İsterse adlı yapımda Alev rolüyle tanındı. Deniz Çakır asıl çıkışını ise Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle yapmıştır. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Sultan karakterine hayat vererek oyunculuğu alkış topladı.

Deniz Çakır Yer Aldığı Projeler

Filmografi;

2004-2006 Kadın İsterse-Alev-Star TV, Show TV Başrol

2005 İki Arada Aşk-Gizem-TV8 / atv Başrol

2006 Avrupa Yakası-Serap-atv Konuk Oyuncu

2006 Evet Benim / İşte Benim "Barmaid" -Funda -atv- Başrol

2006-2010 Yaprak Dökümü-Ferhunde-Kanal D-Başrol

2009 Kako Si? (Nasılsın)-Lidya-Film Başrol

2009 40 Sevda Hemşire-Film-Başrol

2011 Ya Sonra-Didem Film- Başrol

2011-2012 İffet-İffet-Star TV-Başrol

2013 Muhteşem Yüzyıl-Şah Sultan-Star TV-Yardımcı Oyuncu

2014 Yasak Calibe-ATV-Başrol

2015-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-Meryem Çakırbeyli-ATV-Başrol

2019 Vurgun-Reyhan Vardar-FOX-Başrol

2021 Masumiyet-Bahar Yüksel-FOX-Başrol

2022- Aslında Özgürsün-Berna GAİN-Başrol

Rol aldığı oyunlar;

Cam- Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (Sadri Alışık Ödülleri'nde adaylık)

Aşk Sözleri- Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu- (Afife Jale Ödülleri'nde adaylık)

Uyarca- İstanbul Devlet Tiyatrosu

Bütün Kadınların Kafası Karışıktır- Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Seslendirme çalışmaları;