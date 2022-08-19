Deniz Baysal Yurtçu Kimdir, Nerelidir? Yer Aldığı Projeler
Deniz Baysal Yurtçu kim? Teşkilat Zehra gerçek adı ne? Deniz Baysal Yurtçu yer aldığı dizi ve sinemalar neler? Teşkilat dizisinde göstermiş olduğu muhteşem oyunculuk performansı ile büyük bir beğeni toplayan Deniz Baysal Yurtçu’nun kim olduğu merak edilmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-19 20:09:24
Deniz Baysal Yurtçu Kimdir?
Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991, İzmir'de Dünya'ya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda yer aldı. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır. İlk olarak ekranlarda 2011 yılında Fox'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde yer aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kâinat Gencer ile büyük bir beğeni topladı.2019 Yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile hayatını birleştirdi. Şimdilerde Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat vermekte.
Deniz Baysal Yurtçu Yer Aldığı Projeler
- 2011 Bitmeyen Şarkı-Yardımcı oyuncu
- Derin Sular Nisan -Başrol oyuncusu
- 2012 Babalar ve Evlatlar-Yardımcı oyuncu
- Kayıp Şehir -Şehnaz
- 2013 Aşk Ekmek Hayaller-Karaca Yılmaz
- 2014-2015 Kaçak Gelinler-Kainat Gencer-Başrol oyuncusu
- 2015 Can Bedenden Çıkmayınca -Eylem
- Beyaz Yalan Alara -Korel/Melek Yılmaz
- 2016 Sevda Kuşun Kanadında-Tümay Erbay
- Rüzgarın Kalbi-Zeynep
- 2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları-Hazan Çamkıran
- 2018-2019 Söz -Savcı Derya Dumansız
- 2020 Hizmetçiler -Ela Sönmez
- 2021-Teşkilat-Zehra Balaban2016
- Sol Şerit-Yasemin -Başrol oyuncusu
- 2017 Bamsı Beyrek-Banu Çiçek
- 2019 Koğuştaki Mucize-Mine Öğretmen
- 2022 Kaçış-Elvin-Konuk oyuncu
- 2017 Kolpa -Tasma
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- Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü ‘Face To Fest' Ödülleri ‘Yılın Kadın Oyuncusu'
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- Türkiye Lider Marka Ödülleri "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
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