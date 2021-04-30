Demet Akalın: Kimse 'param yok' demesin, 2 milyon kişi tatilde

Şarkıcı Demet Akalın, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla tatil bölgelerine giden vatandaşlare tepki gösterdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile 'Sabah Sabah' programında tam kapanma kısıtlamaları gündeme geldi.

Demet Akalın ve Alişan; Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi.

Bir an önce koronavirüsten kurtulmayı beklediklerini söyleyen Alişan, alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet ederek "2 milyona yakın insan şu an tatil beldelerinde.” diye konuştu.

Akalın ise bunun üzerine "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.