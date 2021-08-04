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TIMETURK / YAŞAM / Demet Akalın'ın mültecilere yönelik paylaşımı

Demet Akalın'ın mültecilere yönelik paylaşımı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından 'Ülkemde mülteci istemiyorum' paylaşımı yaptı.

1 Gün Önce
2021-08-04 09:51:02
Demet Akalın'ın mültecilere yönelik paylaşımı

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Türkiye orman yangınları ile boğuşurken bir yandan da diğer önemli gündem maddeleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Bu gündem maddelerinin en önemlilerinden biri de ülkedeki mültecilerin durumu.

Türkiye'de yaşayan mültecilerin ne olacağı konusunda ateşli tartışmaların yaşandığı bugünlerde, Suriyelilerin Kurban Bayram tatili için Suriye'ye gidip geri dönmeleri tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bütün bunların üzerine ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban'dan kaçan Afganların Türkiye'ye kalabalık gruplar halinde girdikleri yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tansiyonun dozunu iyice artırdı.

DEMET AKALIN'DAN MÜLTECİ İSTEMİYORUM PAYLAŞIMI

Konu hakkında muhalefetin peş peşe yaptığı açıklamaların yanında sanat ve magazin camiasından da sosyal medyada farklı yönlerde paylaşımlar yapılıyor.

Son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın da tartışmaya katıldı.

Akalın, mültecileri Türkiye'de istemediğini ifade etmek amacıyla bir görsel paylaştı.

Akalın'ın paylaştığı görselde "Ülkemde mülteci istemiyorum. İstemiyorsan sen de paylaş." ibareleri yer aldı. (Ensonhaber)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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