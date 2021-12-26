Şarkıcı Demet Akalın'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine anlamlı destek geldi. Akalın, apartman yöneticileri tarafından evlerinden atılan Ateş ailesinin yeni evlerinin 1 yıllık kirasını karşılamak istediğini söyledi.

Gaziantep'te yaşanan vahşi pitbull saldırısının yankıları sürüyor.

4 yaşındaki Asiye Ateş, yaşadığı sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.

Ağır yaralanan küçük asiye için tüm imkanlar seferber edildi. Küçük kız Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Asiye'nin tedavisi sürüyor.

Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olan Asiye'ye 1-2 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor.

EVDEN VE İŞTEN ÇIKARDILAR

Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken ailesi yaşadıkları daireden çıkarıldı, babası ise işini kaybetti.

Küçük kızın babasının kapıcı olduğu ve köpeklerin de sitenin yöneticisine ait olduğu öğrenilirken konuya ilişkin açıklama yapan acılı baba Ateş, hem işinden hem de evinden olduğunu söyleyerek mağduriyetini anlattı.

"1 YILLIK KİRASINI BEN ÖDERİM"

Tepkilere neden olan bu gelişmelerden sonra devreye şarkıcı Demet Akalın'dan anlamlı destek geldi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akalın, ailenin 1 yıllık kirasını ödemeye talip oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e seslenen Akalın, "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Syn Şahin altında kalmaz yeni bi iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size.." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Asiye'nin babası için harekete geçti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Gaziantep'teki pitbull saldırısına Aseyi Ateş'in babası için harekete geçildiğini açıklamıştı.

Erdoğan, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesine naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız. Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.