Defne Samyeli'nin kızı: Gelecek planım yok

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle magazin gündeminde olan Defne Samyeli'nin en küçük kızı Derin Talu, gelecek planı yapmadığını açıkladı.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki kızı Derin Talu magazin gündeminden düşmüyor.

Derin Talu geçtiğimiz gün kameralara ilk kez yanıt verdi. Derin Talu oyuncu ve model olmak istediğini söyledi.

Özel hayatını özel tutmak istediğini ifade eden Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı aynı zamanda gelecek planı olmadığını da söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.