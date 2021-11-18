Defne Samyeli: 'Benim gibi Atatürkçü düşünceyi benimsemiş insanı bir günde harcadılar'

Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'ya konuk olan Defne Samyeli, muhalif kesime olan kırgınlığını belirterek 'Benim gibi Atatürkçü düşünceyi benimsemiş insanı bir günde harcadılar' dedi.

Bloomberg HT'de yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir pogramının dün akşamki konuğu Defne Samyeli idi.

Fatih Altaylı'nın "Siyasete girmeyi hiç düşündün mü?" sorusuna yanıt veren Samyeli, çok düşündüğünü ancak sonra vazgeçtiğini belirtti.

Türk seçmeninin kendisinin hayalindeki siyaseti arzuladığını düşünmediğini söyleyen Defne Samyeli, muhaliflerin de kendisini harcadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"GÜYA CUMHURİYETÇİ OLAN KESİMİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRME İMKANI BULDUM"

"Ben kapalı ortamlarda hala konuşuyorum. Abuk sabuk bir sürü dedikodularla adımı andılar, ben bu ülkeye çok küstüm onun için. İnsanların bir çoğu da inandı. En yakın arkadaşlarım, benim kendimi siyasi anlamda yakın hissettiğim güya 'cumhuriyetçi' olan kesimin gerçek yüzünü de görme imkanı buldum.

"BENİM GİBİ ATATÜRKÇÜ BİR DÜŞÜNCEYİ BENİMSEMİŞ İNSANI BİR GÜNDE HARCADILAR"

Öyle bir kesim yok. Sırf muhalif olsunlar diye, benim gibi asker çocuğu olan Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bütün yayınlarında bunu savunmuş olan bir kişiyi bir günde harcayabildiler, muhaliflikten beni yerle bir ettiler. Ben ne anladım sizin muhalifliğinizden o zaman. "

HAYALİNDEKİ SİYASETİ ANLATTI

Defne Samyeli, hayalindeki siyaseti de şu sözlerle ifade etti:

"Daha demokratik kesim kesinlikle, daha özgürlükçü. Siyasetçilerin gerçekten halk için çalıştığı, halktan yukarıda olmadığı, daha Batılı tarzda, yurt dışında gördüğümüz halktan biri gibi yani egemenliği halktan almış belli ama bisikletle ya da arabasıyla giden, zenginleşmeyen, kimsenin hakkını yemeyen.

"BENİM GİBİ AÇIK OLMAYI SEVEN İNSAN TARZINI BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ SEVMİYOR"

Böyle bir sistemde benim gibi hani kılığı kıyafeti konusunda iddialı olmayı seven, açık olmayı seven insan tarzını bizim kültürümüz sevmiyor.

Sen bir koltuğa getiriliyorsun ama ondan sonra seni oraya getiren dinamikler, onlara hep bir borç ve besleme zorunluluğu olma sistemi, zaten başlı başına insanlardan faydalanan, halktan faydalanan ve faydanılmayı isteyen bir halk düzeni yaratıyor. Yoksa benim ülkeme dair çok büyük idealleri olan bir insanım."

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

17 Mart 1972'de doğdu. 49 yaşındadır.

Defne Samyeli'nin Eren Talu olan evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı vardır. Defne Samyeli son olarak Cem Yılmaz ile birliktelik yaşadı daha sonra adı Emre Alkin ile anıldı.

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Ana Haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D Ana Haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür.

Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV Ana Haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur.

Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır.

Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

Çalıştığı TV kanalları

1991-1994: Star TV

1994: Teleon TV

1994-1995: Show TV

1996-2002: Kanal D

2002-2007: Show TV

2010: atv

2011: a Haber

TV programları

1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)

1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)

1994: Pazar Show (SHOW TV)

1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)

1996: Şakalamaca (KANAL D)

1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)

1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)

1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

2002: Seçim 2002 (SHOW TV)

2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2004: Seçim 2004 (SHOW TV)

2006: Vizyon (SHOW TV)

2007: Seçim 2007 (SHOW TV)

2010: Her şey Bambaşka (ATV)

2011: 45 Dakika (A HABER)

2011: Söz Teması (A HABER)

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2011: Olay Yüz Kremleri

2020: Collagen Forte

Dizi

2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)

2018: İstanbullu Gelin (Star TV)

2020: Hekimoğlu (Kanal D)

2020-2021: Sol Yanım (Asena) (Star TV)

Albümleri ve şarkıları

1994 - Tek Başına

2015 - Son Arzum (single)

2019 - Ağla Ağla (single)

Kaynak: ensonhaber.com ve ajanslar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.