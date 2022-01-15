David Maltas: Kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İsmini birçok başarılı proje ile duyurmuş olan girişimci ve yazılımcı olan David Maltas, Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinde doğmuştur.

İsmini birçok başarılı proje ile duyurmuş olan girişimci ve yazılımcı olan David Maltas, Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlarda başlayan teknoloji merakı şimdiki hayatını şekillendirmiş aynı anda girişimci hem de yazılımcı olmayı başarmıştır. Okul yıllarının zorlu olduğunu belirten David Maltas lise birinci sınıfta ailevi nedenlerden dolayı okulunu bırakmak zorunda kalmıştır. David Maltas, “12 yaşında yurt dışına çıktım ve orada yaşamaya başladım. Lise 1 de ailevi sebeplerden ötürü okulumu bırakmak zorunda kaldım. Okulu bıraktıktan sonra yazılıma daha fazla zaman ayırmaya başladım. Zaten teknoloji çocukluğumdan beri her zaman benim ilgi alanımdı ve bu hayatımın her döneminde böyle olmaya devam etti.” Diyerek o günleri anlatıyor.

David Maltas kimdir

David Maltas “14 yaşımda geliştirdiğim bir yazılım sayesinde çok büyük bir teknoloji şirketi ile çalışmaya başladım. İş hayatına girişim böyle oldu. Benim için büyük bir adım ve çok yeni bir şeydi. Kendi çabam ile şu anda bulunduğum konumdayım” diyerek başarılarının sırrını anlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.