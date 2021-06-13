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Dardanel'in özrü kabahatinden büyük!

Dardanel'in İtalya-Türkiye maçı öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımın yansımaları sürüyor

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13.06.2021 21:55:18
Dardanel'in özrü kabahatinden büyük!

Dardanel'in 11 Haziran'da İtalya- Türkiye maçı öncesi "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz.” ifadesi altında makarna ve ton balığı görselini kullanarak “Bu akşam makarnaya koyuyoruz” yazılı sosyal medya reklamı bazı kesimler tarafından büyük bir eleştiri konusu olurken gelen tepkiler üzerine şirket açıklama yapmak durumunda kaldı.

Darnanel özür diledi ama "farklı düşünenler de yok değil"

Tepkiler karşısında şirket " Kadın çalışanlarımızın emeği ile bugünlere gelmiş bir firma olarak başta kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyoruz" diyerek paylaşımı hazırlayan kurumlarla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamak durumunda kaldı.

Sözkonusu "kadınlar" mı?

Dardanel "Kadınlardan özür" vurgusunu ön plana çıkarırken reklama yönelik çok farklı düşünen kesimler de görüşlerini paylaşmaktan geri kalmadılar
İşte bunlardan en dikkati çeken paylaşımlardan biri:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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