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Danilo Zanna ve eşi tek celsede boşandı
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Danilo Zanna ve eşi tek celsede boşandı

Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı.

1 Saat Önce
2021-12-15 15:42:49
Danilo Zanna ve eşi tek celsede boşandı

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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