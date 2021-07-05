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Damada '5 liradan 5 bin liralık takı' sürprizi

Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaevine giren Halil İbrahim Tanrıkulu'nun (24) arkadaşları, aralarında topladıkları 5 bin lirayı 5'er liralık banknotlar haline getirerek, iğneyle birbirine tutturup, takı töreninde boynuna doladı. Uzunluğu 50 metreyi bulan paraları görünce şaşıran Tanrıkulu, 'Hiç beklemiyordum ama mutlu oldum' dedi.

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05.07.2021 14:55:00
Damada '5 liradan 5 bin liralık takı' sürprizi

Serik'te evlenen su tesisatçısı Halil İbrahim ve Gizem Tanrıkulu'na (24) arkadaşları, düğünde sürpriz yaptı. Damadın arkadaşları, kendi aralarında topladıkları 5 bin lirayı 5'er liralık banknotlar haline getirdi. 1000 adet 5 liralık banknotu birbirine iğneleyen arkadaşlar, uzunluğu 50 metreyi bulan paraları düğünde damadın boynuna dolayıp, düğün hediyesi yaptı.

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Takı töreninde anonsu yapan kişinin 'Damadın arkadaşlarından zincirleme, upuzun Antalya'dan Serik'e, Serik'ten Alanya ve Gazipaşa'ya, oradan Mersin'e, Mersin'den Van'a kadar 5'lik. Sar sar sabaha kadar sayarsın artık' anonsu ise güldürdü. Arkadaşları, Halil İbrahim Tanrıkulu'nun her ortamda 5 liradan fazla cebinden para çıkarmaması ve işi nedeniyle cebinde sürekli bozuk para taşıması nedeniyle böyle esprili sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

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Halil İbrahim Tanrıkulu da "Açıkçası çok şaşırdım, hiç beklemiyordum ama mutlu oldum. Ben cüzdanımda bütün para ile gezmeyi hiç sevmem. Tam tersine bozuk para taşımayı çok sevdiğim için cebimdeki paralar hep 5'lik, 10'luk, 20'lik para şeklindedir. Bu yüzden de arkadaşlarım bana '5'lik İbo', '5 liralık İbo' gibi lakap takarlardı. Şimdi ise en mutlu günümde, düğünümde başıma geldi. Hiç beklemediğim bir anda o kadar kişi paraları 5 liralık olarak birleştirmiş ve getirip bana taktılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsinin bende yeri ayrıdır. Çok kalabalık bir düğündü. Bu da çok sevildiğimin göstergesidir. Ben de herkesi çok seviyorum" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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