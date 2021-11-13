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Dakota Johnson: 'Alfred Hitchcock anneannemin kariyerini mahvetti'

Oyuncu Dakota Johnson, 1963 yapımı 'The Birds' (Kuşlar) filmindeki 'Melanie Daniels' rolüyle ünlenen anneannesi, ABD'li oyuncu ve eski model Tippi Hedren'in, Alfred Hitchcock tarafından tacize uğradığını ve İngiliz yönetmen yüzünden kariyerinin mahvolduğunu söyledi.

32 Dakika Önce
2021-11-13 14:31:53
Dakota Johnson: 'Alfred Hitchcock anneannemin kariyerini mahvetti'

İki kez evlenip boşanan oyuncu çift Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan Dakota Johnson, 'The Hollywood Reporter'ın 'Award Chatter' adlı podcast yayınına konuk oldu.

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'The Fifty Shades of Grey' (Grinin Elli Tonu) adlı yapımla yıldızı parlayan 32 yaşındaki oyuncu, anneannesi Tippi Hedren'in yıllar önce başına gelenler hakkında konuştu.

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"BENİ CESARETLENDİRDİ"

Dakota Johnson, sinema endüstrisi içinde yaşanan taciz olaylarına rağmen anneannesinin kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini vurguladı.

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Tippi Hedren'in her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten oyuncu, "Alfred Hitchcock kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" ifadelerini kullandı.

Dakota Johnson, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz" açıklamasını yaptı.

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"KORKUNÇ BİR ANDI"

Tippi Hedren, 1980'de hayatını kaybeden Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra gündeme getirmiş, İngiliz yönetmenin 'Kuşlar' filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini öne sürmüştü.

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Ünlü oyuncu, anılarını anlattığı kitabında Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğunda öpmeye çalıştığını ifade etmiş, hissettiklerini "Korkunç bir andı" diyerek anlatmıştı.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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