Daha uzun yaşamanın yolu

Dünyada 100 yaşından büyük ve mutlu bir hayat süren insanlar var. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde 119 yaşında vefat eden Japon Ken Tanaka. Tanaka gibi uzun bir hayat yaşamak istiyorsanız, onun iyi alışkanlıklarını rutininizin bir parçası haline getirin.

Kim uzun bir hayat yaşamak istemez ki? Hepimiz bu güzel dünyayı görmek ve yaşamak istiyoruz. Ancak günümüzde insanların yaşı kötü yaşam tarzı nedeniyle azalmıştır. Ancak dünyada 100 yaşından büyük ve mutlu bir hayat süren insanlar var. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde Japonya'da 119 yaşında vefat eden Ken Tanaka. Tanaka'nın dünyanın en yaşlı kadını olduğunu söyleyelim. 1903 doğumlu Tanaka, Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor.

Hayatında iki kez kanseri yendi ve ayrıca 1918 İspanyol gribi ve COVID-19 gibi iki pandemi ile karşı karşıya kaldı. Ölüm haberi duyulduğundan beri insanlar onun uzun ömürlülüğünün sırrını öğrenmek istediler. Tanaka'nın bazı iyi alışkanlıkları sayesinde bu kadar uzun bir hayat sürebildiğini söyleyelim. O halde, dünyanın en yaşlı kadınının günlük rutininde benimsediği bazı iyi alışkanlıklarını öğrenelim.

Akıl ve tahta oyunları oynamak

Masa oyunları oynamak, yaşlılıkta düşünme ve anlama yeteneğini korur. Araştırmalar, kart ve satranç gibi masa oyunları oynayan kişilerin, yaşamları boyunca zihinsel olarak daha sağlıklı olma eğiliminde olduklarını gösteriyor. 70 yaşını geçtikten sonra bile hafızaları, düşünme hızları ve yetenekleri aynı kalır.

Her zaman okuma alışkanlığı

Tanaka'nın 119 yaşında olmasına rağmen her öğleden sonra çalıştığını öğrenince şaşıracaksınız. En iyi alışkanlığı matematik soruları çözmekti. Bu, beynini aktif tutmasına çok yardımcı oldu. Düzenli olarak bir şeyler okumak , genellikle yaşlılarda artan yaşla birlikte görülen bunama riski azalır. Araştırmalara göre okumak, dikkatinizi, hafızanızı ve iletişim becerilerinizi geliştirir. Sadece bu değil, stresi azaltarak daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.

Sabah alışkanlığı

Edinilen bilgilere göre Tanaka, erken uyanan bir kadındı. Her sabah saat altıda uyanırdı. Araştırmalar, sabah erken kalkan insanların erken yattığını ve hayattan keyif aldıklarını gösteriyor. Sabah erken kalkma alışkanlığının uyku kalitenizi artırdığını, bunun da ruh halinizi ve konsantrasyon seviyenizi iyileştirdiğini görebilirsiniz. Sadece bu değil, aynı zamanda obezite ve diğer kronik hastalık riskini de azaltır.

Bunları uzun bir yaşam sürmek için de yapabilirsiniz

Tüm bunların dışında uzun ömür için sağlıklı ve temiz beslenmenin ve düzenli egzersiz yapmanın da etkili olduğu kanıtlanmıştır. Tanaka'nın son 12 yıldır huzurevinde yaşadığını söyleyelim. Kısmen sağırdı ve tekerlekli sandalye kullanıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, bu durumda bile zihnini aktif tutmak için küçük şeylerle meşgul oluyordu.

Yani Tanaka gibi uzun bir hayat yaşamak istiyorsanız, onun iyi alışkanlıklarını rutininizin bir parçası haline getirin. .