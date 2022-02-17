Başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan Dafine GmbH ve Kryolan Kosova Ltd.'nin Kurucusu Dafine Neziri, “Makyaj bir sanattır!” diyerek bu alanda çalışmalarda bulunacak kişilerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Makyaj sanatçısı olmak için MUD sertifikasını alan ve çalışmalarını bu alanda sürdüren Dafine Neziri, halihazırda pek çok ünlü isimle çalışmış bir makyözdür. Kariyer hayatının detaylarından bahseden Neziri, “Makyaj en özel sanatlardan bir tanesi. Güzelliğine düşkün olan kadınlar, makyajın benzersiz gücünden yararlanıyor. Dolayısıyla bu alanda çalışmalarda bulunan kişilerin, makyajın bir sanat olduğunu ve kendilerini yeni tekniklerle geliştirmeleri gerektiğinin farkına varması gerekiyor. Ben de bu hususun farkındayım ve kendimi geliştiriyorum. Yenilikçi makyaj tekniklerini kullanarak makyajın çok farklı ve bambaşka bir anlamı olduğunu göstermeye çalışıyorum.” ifadelerinde bulundu.

İyi Bir Makyöz Olmak, Yaratıcı Çalışmayı Gerektirir

Kosova Amerikan Üniversitesi RIT'de Yönetim, Kamu Politikası ve Medya alanında eğitim almış olsa da kendisini makyaj sanatında geliştiren Dafine Neziri, Kosova'da MUD sertifikası alarak makyaj alanına yönelmiştir. 2016 yılında Kosova'da Ulusal Yeterlilik Kurumu ve EBTB'den ilk akredite Makyaj Okulunu açarak bu alanda profesyonel bir şekilde çalışmaya başladı.

Kendini zamanla geliştiren Neziri, iyi bir makyöz olmak için eğitimler aldığını ve bu sayede makyaj sanatını öğrendiğini belirtmektedir. Açıklamalarını sürdüren Neziri, “Yaratıcılık, makyajın temelinde var. Kullandığınız ürünleri, kişinin tarzına uygun bir şekilde bir araya getirmelisiniz. Aslında renklere farklı açılardan bakmayı bilmelisiniz. Bu nedenle iyi bir makyöz olmanın temelinde yaratıcılığın bulunduğunu söyleyebilirim.” sözleriyle makyajın bir sanat olduğunu ve bu alanda çalışmada bulunacak kişilerin yaratıcı bakış açısına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Farklı Teknikleri Kullanmak, Benzersiz Makyaj Deneyimi Sunuyor

Makyaj sanatında farklı teknikleri kullanmanın öneminden bahseden Dafine Neziri, “Biliyorsunuz makyajda pek çok teknik bulunuyor. Bunların her biri, makyajın benzersiz bir şekilde yapılmasına destek oluyor. Bu alanda yer aldığımdan beri kendimi bu teknikler konusunda geliştiriyorum. Elbette öğrenmem gereken pek çok detay var. Bu nedenle sektördeki yeniliklerden haberdar olmaya ve kendimi daha fazla geliştirmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar pek çok ünlü isim ile çalıştım. Uluslararası etkinliklere, güzellik kampanyalarına katıldım. Açıkçası bu sektörde yer almaktan dolayı çok mutluyum.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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