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Dado Style CEO'su Dima Aslan: Yaz sezonu, kıyafetleri, renkleri ve yaşam şekliyle cesur bir mevsim olacak

Dado Style CEO’su Dima Aslan, Dado Style markasının 2021 yaz abiye kreasyonu hakkında ipuçları verdi.

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Google News - Timeturk
16.06.2021 11:55:14
Dado Style CEO'su Dima Aslan: Yaz sezonu, kıyafetleri, renkleri ve yaşam şekliyle cesur bir mevsim olacak

Dima Aslan  “Yaz sezonu, kıyafetleri, renkleri ve yaşam şekliyle cesur bir mevsim olarak adlandırılabilir. Bu nedenle yaz sezonunda gördüğümüz abiyeler bile diğer sezonlardan daha cesur dekolteler ve tarzlar içerebilir. Bu yaz parlak kumaşla dizayn edilmiş abiye seçeneklerini görüyoruz.  Bu tarz abiyeler,yaz aylarında çeşitli davetlerde kullanılmak için uygundur.” Dedi.

Dima Aslan bu yıl modacıların abiyeler konusunda kadınların isteklerini de göz önüne aldıklarına değinerek “ Bazen kadınların gösterişli elbiseler konusunda biraz tutucu olduğunu ve parlak bir şey istemediğini görüyoruz. Ancak aynı zamanda abartılı olmayan çeşitli renklerde parlak metalik kumaşları tercih edebilirler. Aşırıya kaçmak istemiyorsanız, sadece etekli göz alıcı bir elbise giyebilirsiniz. Ya da straplez yakalı parlak bir elbise de tercih edebilirsiniz.” Dedi.

Ünlü modacı Dima Aslan, bu yılın abiye renkleri üzerine de “Siyah renk işlemelerde belirgindir ve size lüks bir görünüm kazandırır. Işıltılı elbiseler için en yaygın seçenek nakıştır, nakış istediğiniz şekil ve yoğunluğa göre seçilebilir ve siyah işlemeli elbiseler lüks ve çekici bir görünüm verdiği için nakışı en belirgin hale getiren renklerden biri siyah renktir. .

Ayrıca gümüş ve altın rengi elbiseler de benimseyebileceğiniz ayırt edici seçenekler arasında yer alıyor ve gümüş rengi benimserken genç bir görünüm istiyorsanız elbisenin kısa olmasını tercih etmelisiniz. Çünkü uzun elbiselerle birlikte gümüş rengi sizi yaşlı gösterebilir.

Altına gelince, bakır, açık altın ve açık altın arasında çeşitli tonları vardır ve hepsi ten renginize ve olayın doğasına göre seçim yapabileceğiniz seçeneklerdir.” Diyerek kreasyonlarında bu renk tasarımlara da yer verdiklerini ifade etti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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