Kademeli normalleşmede cumartesi gününde sokağa çıkma yasakları sadece akşam saatleri için geçerli olacak. Cumartesi günü için yapılan düzenleme sonrasında vatandaşlar da Cumartesi günü seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası yolculuk yasak mı? sorularını sormaya başladı. İçişleri Bakanlığı haziran ayında uygulanacak olan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat yasağına dair de detayları paylaştı. İşte kademeli normalleşmede seyahat kısıtlamalarına ilişkin ayrıntılar...

Kademeli normalleşmede cumartesi gününde sokağa çıkma yasakları sadece akşam saatleri için geçerli olacak. Cumartesi günü için yapılan düzenleme sonrasında vatandaşlar da Cumartesi günü seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası yolculuk yasak mı? sorularını sormaya başladı. İçişleri Bakanlığı haziran ayında uygulanacak olan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat yasağına dair de detayları paylaştı. İşte kademeli normalleşmede seyahat kısıtlamalarına ilişkin ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerini giderecek genelgeyi yayımladı. "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede haziran döneminde uygulanacak yeni kademeli normalleşme planının ayrıntıları yer aldı. Gelengede sokğa çıkma yasağı ve seyehat yasağının da ayrıntıları anlatıldı. İşte 1 Haziran Salı günü saat 05.00'ten itibaren hayata geçirilecek olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci kısmının detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLERDE OLACAK?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CUMARTESİ GÜNÜ SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yayımlanan genelgede seyahat yasaklarına ilişkin "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanacağı" ibaresi yer alıyor. Yani cumartesi gün içinde seyahat yasağı bulunmuyor.

CUMARTESİ ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saatleri dışında kalan bölümde seyahat kısıtlaması bulunuyor. Bu saatlerde şehirler arası seyahat yasak değil.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN SÜRELERDE SEYAHAT YASAK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanacağı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde ise şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğine dikkat çekilen genelgede, "Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.

SEYAHAT İZNİ İÇİN ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları belirtilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Zorunlu hal sayılacak durumlar; tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.