Cryptos Gems İle NFT Hakkında Merak Edilenler

Son dönemlerde Kripto para yatırımları denildiğinde NFT pazarı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.

2021 yılında büyük bir patlama ile yatırımcılarına %800'ün üzerinde bir kazanç imkanı sunan NFT'ler bir anda büyük küçük her yatırımcının ilgi odağı haline dönüşüyor. Ancak bu alanda yatırım yapabilmek için öncelikli olarak bu sistemin ne olduğu ve nasıl işlediği konusunda detaylı olarak bilgi sahibi olunması gerekiyor. NFT hakkında merak edilenler için Kripto para bilgi Platformlarından birisi olan CryptosGems ile bir röportaj gerçekleştiriliyor. Cryptos Gems uzmanları NFT hakkında merak edilen tüm sorulara detaylı bir şekilde yanıt veriyor. İşte bu röportajda yer alan en önemli başlıklar;

NFT Nedir

NFT yani açılımı ile Non-Fungible Token değiştirilemez token anlamına gelmektedir. Dijital sanatın ve Dijital koleksiyonların en önemli temsilcisi olan NFT birbirinin yerine geçemeyen ve blockchain adı verilen dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler dijital dosyalardan oluşmaktadır. Sanat, ses, video ve farklı yaratıcı çalışma biçimleri şeklinde oluşturulan dijital dosyalara NFT adı verilmektedir. Kendi yaratıcıları tarafından hazırlanan NFT'ler temel blok zincirinde alınıp satılabilir ve izlenebilir.

NFT Ne Zaman Çıktı

Son yılların en çok ilgi çeken dijital verilerin den biri sol NFT klasik kripto paralardan çok daha farklı bir uygulamaya ve işleyişe sahiptir. NFT'ler sayesinde dijital ortamda birçok eser üretilmekte ve bu eserler blok zincir adı verilen dijital alanlarda alınıp satılarak çok önemli bir yatırmadan oluşturmaktadır. Her ne kadar 2021 yılında olumlu yönde yaşanan büyük bir patlama ile adını duyuruyor olsa da aslında NFT 2015 yılından bu yana hayatımızda olan bir süreçtir.

İlk NFT 2015 yılında Ethereum tabanlı olarak ortaya çıkmıştır.

NFT Nasıl Alınıp Satılıyor

Dijital platformlarda üretilen herhangi bir ürün NFT Olarak satışa sunulabiliyor. Dijital olarak depolanabilen ve aynı zamanda birbirinin yerine geçemeyen eşsiz her şey NF'ye Dönüştürülebiliyor ve alım satım işlemleri yapılabiliyor. Çok basit bir anlatımla artık koleksiyoncular ve yatırımcılar değerli bir tabloyu satın alarak duvara asmak yerine bir NFT satın Alarak onu saklamayı tercih ediyor. Bugün bir şarkı, bir ses dosyası, bir fotoğraf gibi birçok içerik NFT olarak alınıp satılabiliyor.

NFT Alım satım işlemleri için alışverişin yapıldığı farklı birçok platform bulunuyor. En çok bilinen en çok tercih edilen NFT alım satım platformu olarak Open Sea, NBA Top Shot, Super Rare, Binance ve Nifty Gateaway tercih ediliyor.

NFT Oluşturma ve alım satım işlemleri için daha detaylı bilgiler Cryptos Gems Com platformumuzda tüm meraklıları için yer alıyor.

NFT İle Kripto Paraların Farkı Nedir

NFT Türkçe'de Nitelikli Fikri Tapu anlamına gelmektedir. NFT bu anlamı ile bölünemeyen ve aynısından bir daha üretilmesi mümkün olmayan token' demektir. Dolayısıyla NFT'ler fungible yani Değiştirilebilir Kripto paraların aksine değiştirilemeyen ve benzeri olmayan dijital varlıklardır. NFT'leri Kripto paralardan ayıran en önemli özellik budur.

Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse en çok tercih edilen Kripto paralardan birisi olan Bitcoin'i parçalara bölerek alıp satmak mümkündür. Aynı zamanda bu Kripto parayı kendi biriminde takas etme imkanımız da bulunmaktadır. Ancak özel bir varlık olan ve bir benzeri daha olmayan bir NFT'yi parçalara bölmeliniz ya da başka bir Token ile takas etmeniz mümkün değildir.

NFT ve Kripto paralar arasında gözlemlenen bir diğer fark ise NFT'lerin içsel değerinin kendi üreticisi ve yatırımcısı tarafından belirleniyor olmasıdır. NFt hakkında çok geni bir bilgilendirme bulabileceğiniz @Cryptos Gems Com sayfasında daha detaylı bilgiler yer alıyor.

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