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TIMETURK / YAŞAM / Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan ikizlerinden biri öldü! Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü?

Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan ikizlerinden biri öldü! Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü?

Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan ikizlerinden biri öldü! Sevilen futbolcu Cristiano Ronaldo'da üzücü bir haberin açıklamasını yaptı. Ronaldo, yeni doğan ikiz çocuklarından birinin hayata tutunamadığını açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-19 13:41:08
Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan ikizlerinden biri öldü! Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü?

Sevilen futbolcu Cristiano Ronaldo'da üzücü bir haberin açıklamasını yaptı. Ronaldo, yeni doğan ikiz çocuklarından birinin hayata tutunamadığını açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü? İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'nun yeni doğan ikizlerinden biri öldü!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz" denildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki Ronaldo'nun 4 çocuğu daha bulunuyor. .

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