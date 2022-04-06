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TIMETURK / YAŞAM / Çorum'da köy camisi yandı

Çorum'da köy camisi yandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir köy camisi, yangında büyük çapta hasar gördü.

54 Dakika Önce
2022-04-06 21:29:04
Çorum'da köy camisi yandı

Kuyucak köyünde camiden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, köye giderek yangına müdahale etti.

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Caminin yanındaki eve de sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu. AA .

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