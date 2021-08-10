DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Kovid piyangosu' ile dolandırıyorlar
Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısı 37'ye ulaştı
Suriye'de Esed rejiminin Dera'ya saldırısı Ürdün'ün endişelerini artırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye göre, Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyacak güce sahip
İsrail Hizbullah'ı vurmadan önce beklemeliymiş!
Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
Bisiklet İnisiyatifi 7'den 77'ye Herkes İçin Bisiklet Eğitimi Sunuyor
'Para girişi, endeksin nereye gideceğini belirleyecek'
Bisiklet İnisiyatifi İzmir Urla'da Pedallıyor
TFF'den seyirci kararı! Aşısızlar alınmayacak
Afganistan'ın batısında bir vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Analiz: İşsizlik oranı haziranda yüzde 10,6’ya düştü
Tayland’da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı
Bill Gates ve Bezos'un desteklediği KoBold, Grönland'da 'hammadde' arayacak
Kaliforniya’daki sağlık çalışanlarının ‘zorunlu aşı’ protestosu devam ediyor

TIMETURK / YAŞAM / Çöp sandığı ayakkabıyı almak isterken ceset buldu

Çöp sandığı ayakkabıyı almak isterken ceset buldu

Bursa’da, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi cesetle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

7 Saat Önce
2021-08-10 16:19:04
Çöp sandığı ayakkabıyı almak isterken ceset buldu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi.

100820211552142430782

Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde erkeğin öldüğü belirlendi.

100820211551572439825

Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

100820211551212430925

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş