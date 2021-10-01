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TIMETURK / YAŞAM / Çocukların okuma hızını artırmanın yolu: Harfler arasında fazla boşluk bırakın!

Çocukların okuma hızını artırmanın yolu: Harfler arasında fazla boşluk bırakın!

Yapılan yeni bir çalışmada, bir metindeki harflerin arasında bulunan boşluğun artırılması, çocuğun okuma hızının yükseltebilmesini sağlıyor.

3 Saat Önce
2021-10-01 15:02:05
Çocukların okuma hızını artırmanın yolu: Harfler arasında fazla boşluk bırakın!

Anglia Ruskin Üniversitesinde çalışan Dr. Steven Stagg'in öncülüğünde yürütülen araştırmada, harfler arasında boşluk bırakmanın ve renkli bindirmeler kullanmanın, disleksili ve disleksili olmayan çocuklar üzerindeki faydaları incelenmiş. Araştırma, söz konusu uyarlamaların belli okuma hatalarını azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğinin incelendiği ilk çalışma niteliğinde.

Research in Developmental Disabilities bülteninde yayımlanan çalışmada, harfler arasındaki boşluğun artırıldığı metinlerin her iki gruptaki çocuklara da fayda sağladığı keşfedilmiş. Disleksili grubun okuma hızı ortalama %13 artarken, karşılaştırma grubundaki disleksili olmayan çocukların okuma hızında ise %5'lik bir artış görülmüş.

Çalışmada, yaşları 11-15 arasında değişen ve 32 tanesinin disleksi raporu bulunan 59 çocuk yer almış. Disleksili olmayan 27 çocuk ise kontrol grubu görevi görmüş.

Harf aralıklarının artırılması, hem disleksili hem de disleksili olmayan gruptaki çocukların okuma hızını yükseltmeye ilaveten, disleksili çocukların kaçırdığı kelime sayısında da önemli bir azalma meydana getirmiş. Ancak çalışmada, renkli bindirme kullanmanın her iki gruptaki çocukların da okuma hızında veya hataların azaltılmasında önemli bir etki oluşturmadığını bulunmuş.

Kaynak: Anglia Ruskin Üniversitesi. Çeviren: Ozan Zaloğlu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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