Çocukların dil gelişimi hedefiyle 'Türkçe Benim Evim' TRT Çocuk'ta başlıyor

Çocukların Türkçeyi doğru kullanmasını hedefleyen 'Türkçe Benim Evim', bugünden itibaren TRT Çocuk'ta yayınlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk, eğlendirici ve eğitici yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Kanalın yeni yapımı “Türkçe Benim Evim”, bugün izleyicileriyle buluşacak. Çocukların dil gelişimini öncelikli hedef edinen söz konusu programla kültürel miras olan Türkçenin doğru ve güzel kullanılması amaçlanıyor.