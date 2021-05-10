Çocuklara 'tatlı' öneriler

Ebeveynlerin çocuklarının tatlı ihtiyaçlarını karşılaması hiç de zor değil. İşte ev ortamında yapılabilen ve çocuklara hitap eden tatlılar

Çocuklar için tatlı vazgeçilmez bir lezzet. Ebeveynler çocuklarını tatlı türlerinden yeterli ölçüde korumaya çalışırken bir taraftan da gerek beslenme düzenlerinin şaşmaması gerekse kilo almamalı için onlara daha sağlıklı ürün ve tatlı sunmak durumundalar.Özellikle ev yapımı tatlı bu noktada devreye giriyor.

İşte çocukların çokça sevdiği ve ebeveynlerin de evde kendi imkanlarınca yapabilecekleri bazı tatlılardan örnekler:

Bonbonlu kurabiye

Gerekli malzemeler: 5 Paket Bonibon, 80 gr Bitter Çikolata, 80 gr Tereyağı 1 Adet Yumurta, 1 Su Bardağı Pudra Şekeri, 2 Su Bardağı Un, Yarım Su Bardağı Kakao ve Yarım Paket Kabartma Tozu...

Yapılışı: Tereyağını eritin, bitter çikolataları içine ilave edin ve çikolatalar eriyene kadar karıştırın.

Erimiş çikolataları bir kaba aktardıktan sonra üzerine yumurtayı kırın ve pudra şekerini ekleyin.

Karışıma kakao ilave edin ve tel çırpıcı ile çırpın. Un ve kabartma tozu ekleyin yoğurmaya başlayın.

Başta unun hepsini koymayın. Yoğurdukça un ilave edin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizde yuvarlayıp sonra bastırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kurabiyelerin üzerini bonibonlarla süsleyin. 180 derecede ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin.

Dondurmalı irmik helvası

Gerekli melzemeler: 250 Gr İrmik, Yarım Çay Bardağı Ayçiçek Yağı, 2 Su Bardağı Toz Şeker

Yarım Çay Bardağı Dolmalık Fıstık, 2 Su Bardağı Süt, 1 Yemek Kaşığı Tereyağı ve Kaymaklı Dondurma

Yapılışı:İrmik ile dolmalık fıstıkları ayçiçeği yağında pembeleşene kadar kavurun.

Tereyağı ilave edin. Ayrı bir tencerede süt ve toz şekeri karıştırarak ılınmasını sağlayın.

Küçük bir kasenin içini streç filmle kaplayın. Ilınan helvayı kasenin içine yayın.

Orta boşluğa dondurma yerleştirin. Üzerini tekrar helva ile kaplayıp servis tabağına ters çevirin ve servis yapın.

Pirinçli puding

Gerekli malzemeler: 220 Gr Reis Pirinç, 1,5 Litre Süt, 200 Gr Toz Şeker, 1 Çubuk Tarçın

1 Çubuk Vanilya, Yarım Limonun Rendelenmiş Kabuğu,300 Gr Karışık Meyve

Yapılışı: Süt, şeker, vanilya, tarçın kabuğu ve rendelenmiş limon kabuğunu büyük bir tencereye alıp orta ateşte kaynatın. Pirinçleri ilave edip ateşi kısarak 40 dakika pişirin. Çubuk vanilya ve tarçını tatlının içinden çıkarın.

Tatlıyı oda ısısında soğutup içine orman meyvelerinin yarısını ekleyin. Hafifçe karıştırıp kaselere paylaştırın.

Buzdolabında 3 saat bekletin. Üzerlerini kalan meyvelerle süsleyip servis yapın.

İrmikli Toplar

Gerekli malzeme: 3 Su Bardağı Süt, 7 Yemek Kaşığı Reis İrmik, 7 Yemek Kaşığı Toz Şeker

1 Paket Toz Krem Şanti, Üzeri İçin Bolca Hindistan Cevizi, Fındık veya Badem...

Yapılışı: Süt, irmik ve toz şekeri bir tencereye alıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Kaynayınca ocaktan alın. Hafif ılınınca içine bir paket toz krem şantiyi ekleyip kaşıkla karıştırın.

Elinizi ıslatarak muhallebiden parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Hazırladığınız topları hindistan cevizine bulayın.

Ortalarına birer fındık yada badem batırın. Servis edene kadar dolapta bekletin.

Fırın sütlaç

Gerekli malzeme: Yarım Su Bardağı Pirinç, 1 Litre Süt, 1 Su Bardağı Toz Şeker

5 Yemek Kaşığı Buğday Nişastası, Tuz, 1 Yumurta Sarısı,1 Paket Vanilya...

Yapılışı: Pirinçleri 2-3 defa yıkayıp süzün. Orta boy bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ve tuz ilave edin.

Pirinçler şişip yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. 1 litre sütten küçük bir cezveye süt ayırın.

İçine nişasta ve vanilyayı alıp karıştırarak eritin. Pirinçler yumuşayınca süt ve şekeri tencereye ekleyip kaynayıncaya kadar orta ateşte karıştırarak. Cezveyi küçük ocağa alın, nişasta koyulaşıncaya kadar karıştırın. Tencerede kaynayan süte cezvenin tamamını ekleyin ve 5-6 dakika daha karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, sütlaçtan 1-1.5 kepçe kaseye alın ve yumurta sarısını ekleyerek çırpın. Kalan sütlaçları küçük kaplara bölüştürün, üzerine yumurtalı sütlaçtan gezdirin. Kapları fırın tepsisine alın. Kaselerin yarısına gelecek kadar su ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlanmış fırında pişirin. Sütlaçların üzeri kızarınca fırından alın, ılık ya da soğuk servis yapın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.