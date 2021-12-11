Çocuk taksiye kustu diye taksici bakın ne yaptı
Yolculuk sırasında taksiye kusan oğlu için seferber olan kadın ile taksici arasında temizlik gerilimi çıktı.
2021-12-11 16:43:07
Dün akşam saatlerinde bir taksi şoförüyle kadın yolcu arasında tartışma yaşandı.
Yolcu küçük oğluyla araçta seyir halindeyken, çocuk bir süre sonra kusmaya başladı.
ŞOFÖRDEN 'TEMİZLEYİN' BASKISI
EnsonhaberBunun üzerine anne çocuğuyla beraber araçtan indi. Şoför ise duruma tepki gösterdi.
Koltuklarının kirlenmesiyle sinirlenen şoför, yolcudan aracı temizlemesini istedi. Şoförün ısrarı üzerine araca yönelen yolcu koltuğu sildi ancak yeterli olmadı.
"ELİNDEKİ ŞAPKAYI AĞZINA TUTABİLİRDİN"
Israrcı tavrıyla dikkat çeken şoför, "Ablam öğürdüğünü gördün, elindeki şapkayı tutabilirdin ağzına ama tutmadın.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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