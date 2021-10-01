DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya hava durumu
Turşu suyuna bal eklerseniz...
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
BM personellerini ülkeden kovan Etiyopya: Diğerlerine ders oldu
İşte sigarayı bıraktıran mucize kür
Tekirdağ TSO'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen personele soruşturma
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Sivas namaz vakitleri
Erzurum namaz vakitleri
Türk kahvesini sodayla yapmayı denediniz mi?
'Mobbing' nedeniyle intihar ettiği öne sürülen polis hakkında açıklama
Medya ve reklamda yatırımın boyutu
Gebeler mutlaka kuşkonmaz çorbası içmeli!
RTÜK'ten kuşak programlarına ceza

TIMETURK / YAŞAM / Çobanın, insana benzeyen 3'üncü taş sergisi

Çobanın, insana benzeyen 3'üncü taş sergisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Aslan (52), hayvanlarını otlatırken bulduğu insana benzeyen taşları toplayarak üçüncü kişisel sergisini açtı.

2 Saat Önce
2021-10-01 23:10:22
Çobanın, insana benzeyen 3'üncü taş sergisi

Şanlıurfa'dan Konya'ya, daha sonra da çobanlık yapmak için Marmaris'e göçen ilkokul mezunu Ahmet Aslan, meralardan 20 yıldır topladığı insan yüzüne benzeyen taşları koleksiyon haline getirdi.

011020212156208796210

Bu kapsamda, Aslan Marmaris Selimiye Mahallesi'nde bugün üçüncü kişisel sergisini açtı. İnsana benzeyen 70 taş düzenlenen mini konser ve kokteyl ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aslan, "Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. 2020 yılında İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. 3 aydır da Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN