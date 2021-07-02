Cizre 49 derece, California 56,7 derece

Türkiye'de en yüksek sıcaklık 49°C Şırnak-Cizre'de 27 Ağustos 1961'de görüldü. Dünyada en yüksek sıcaklık ise 56,7 °C Greenland Ranch (Death Valley), California, USA'da 10 Temmuz 1913'te kaydedildi

Sadece ülkemizde değil dünyanın çok farklı bölgelerinde de gündem; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması. Dünyayı bir nevi çöl sıcaklıkları etkisinde bırakan iklim değişiklikleri son yıllarda önemli can kayıplarına da neden olmaya başladı. Tarihi zirveyi gören hava sıcaklıkları tariphi süreç içerisinde de binlerce kayba neden oldu.

Sıcak hava dalgaları veya birkaç gün sürebilen ısı ve sıcak havalar, sıcaklığa bağlı ölümlerde artış da dahil olmak üzere toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip. Isı dalgaları, doğal afetlerin en tehlikelileri arasında ancak ölüm oranları ve yıkımları her zaman hemen belli olmadığı için nadiren yeterli ilgiyi görüyor.

19 yılda 166 bin kişi öldü

1998-2017 yılları arasında, 70.000'den fazlası Avrupa'daki 2003 sıcak hava dalgası sırasında ölenler dahil olmak üzere 166.000'den fazla insan sıcak hava dalgaları nedeniyle öldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; iklim değişikliği nedeniyle nüfusun ısıya maruz kalması artıyor. Küresel olarak, aşırı sıcaklık olaylarının sıklığı, süresi ve büyüklüğünün arttığı gözlemlenmekte. 2000 ile 2016 yılları arasında sıcak hava dalgalarına maruz kalan insan sayısı yaklaşık 125 milyon arttı.

Gıda ve geçim sıkıntısı ortaya çıkıyor

Kentsel ısı adası (KSE) etkisi nedeniyle ısının etkileri şehirlerde daha da kötüleşebilirken, kent dışı toplulukların geçim kaynakları ve esenliği de olağandışı sıcak hava dönemlerinde ve sonrasında ciddi şekilde bozulmakta.

Isı dalgaları sağlık ve acil servislere yük olurken su, enerji ve ulaşım üzerindeki yükü artırarak elektrik kesintilerine ve hatta elektrik kesintilerine da kapı aralıyor. Aşırı sıcaklık nedeniyle insanlar ekim alanlarını ve hayvanlarını kaybetmeleri durumunda da gıda kaynaklı geçim sıkıntıları ortaya çıkıyor.

5 günde 500'e yakın insan öldü

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bu yılın temmuz ayı itibarıyla hava sıcaklığı, ülkede verilerin tutulduğu dönemde daha önce görülmedik düzeye yükseldi. Sıcak hava sonucu 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti.

Sıcak hava dalgasında ölenlerin çoğunun havalandırılmayan evlerde yalnız yaşadığı bildirildi.

British Columbia eyaletindeki Lytton kasabasında yaşayan yaklaşık 250 kişi tahliye edilirken kasabada hava sıcaklığı 49,6 derecelere kadar çıkmıştı.

Türkiye'de:

En Yüksek Sıcaklık 49.0°C Şırnak-Cizre'de 27 Ağustos 1961'de görüldü.

En Yüksek Yıllık Ortalama Sıcaklık 21.3°C Hatay-İskenderun'da 1962 yılında kaydedildi.

Dünyada:

En Yüksek Sıcaklık 56,7 °C Greenland Ranch (Death Valley), California, USA'da 10 Temmuz 1913'te görüldü

En Yüksek Yıllık Ortalama Sıcaklık ise 34.4°C Dallo-Etyopya'da kaydedildi.

İnsanın adaptasyonu

İnsanlar +55°C, -60°C sıcaklık aralığındaki çevre koşullarına adapte olabilmektedir. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması veya insanların bu değişime adaptasyonu, oturulan çevre, ev ve ekonomik durumla yakından ilgilidir. Yoksul bölgelerde yaşayan insanların veya yeterli ekonomik imkânlara sahip olmayan insanların iklim değişikliğine adaptasyonu daha güç olmaktadır.İklim değişikliği son yıllarda giderek artmıştır. Sıcak hava dalgaları, yağış, deniz seviyesinin yükselmesi, insan sağlığını direkt etkilemektedir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.