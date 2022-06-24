Cinsel Yolla Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Kan, sperm ve vajinal akıntı gibi vücut sıvılarının bir insandan bir insana geçmesi ile cinsel yollabulaşan hastalıklar geçebilir. Tespit edilen hastalık aral ve anal yollardan vücuda girebilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

HIV, gonore, frengi, herpes, trikomoniyaz, humanpapilloa ve klamidyadır. Bu hastalıkların tedavisi zor ve uzun sürelidir. Özellikle HIV rahatsızlığının kesin bir tedavisi yoktur.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Hastalık etkenine göre belirtileri değişebilir. Döküntü, ateş, eklem ağrısı, baş ağrısı, kilo kaybı ve saç dökülmesidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar farklı belirtilere sahiptir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Korunma Yolları Nelerdir?

Mümkün olduğu kadar tek cinsel partner tercihi yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve cinsel ilişkilerde prezervatif kullanmak gereklidir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavileri Nelerdir?

Hastalık etkeni mikroorganizmaya yönelik tedavi planlaması yapılır. İlk önce enfeksiyon yok edilir. Kontrol altına salınır. Bağışıklık sistemini destekleyecek tedavi uygulanır. Cinsel yolla bulaşanhastalıklar kombine tedaviler sayesinde geçirilir.

Alerji Testi Nedir?

Genel vücut sağlığının korunması ve gereken tedbirlerin erken dönemde alınabilmesi için önemlidir ve mutlaka uygulanmalıdır.

Vücuda zarar veren alerjenlerin ve türlerinin tespiti için uygulanan teste alerji testi denir. Tetkik sayesinde 300 adet alerjen tespit edilebilir.

Alerji Testi Neden Yapılır?

Alerjenler vücutta farklı tepkilere neden olur. Bağışıklık sistemimiz vücuda bir alerjen girdiğinde histamin salgılar. Salgılanan bu histamin dozu tam olarak ayarlanamadığı için solunum sistemi, cilt ve göz gibi organlar olumsuz etkilenir. Bu nedenle alerji testi uygulanmalıdır.

Alerji Testi Öncesi Bilinmesi Gerekenler?

Test cilt, vücut sıvısı ve kan tetkiklerinden oluşur. İşlem öncesinde doktorunuzun tavsiye ettiği tüm kriterleri yerine getirmelisiniz. Test tamamlandıktan sonra doktor izin vermeden hastaneden ayrılmamak gerekir. Kontrollü bir işlem yapıldığı için risk oluşturmaz.

Alerji Testi Ne Zaman Yapılır?

Kesilmeyen öksürük, citte döküntüler, kaşıntı, gözleri sulanması ve nefes almada problem yaşandığında alerji testi uygulanmalıdır. Doktorunuz test yaptırmanız gerektiğini söylerse yine uygulanabilir.

Alerji Testi Fiyatları

Testin yapıldığı her hastanede fiyat farklıdır. Alerjen sayısı, test tekniği ve işlem süresi fiyatların üzerinde etkili olan kriterlerdir. Bu nedenle test yaptırmadan önce hastane araştırması ve fiyat karşılaştırması yapılmalıdır.

Check Up Nedir?

Genel vücut sağlığı yerinde olan ancak olası hastalık risklerini önceden tespit etmek isteyen kişilere yapılan testlerin tamamına check up denir. Ciddi astalıkları erken dönemde tesppit ettiği için büyük avantajlar sağlar.

Check Up Neleri Kapsar?

Fiziki muayene, kan ve idrar tetkikleri ve radyolojik görüntülemeleri kapsar. Bu tetkikler neticesinde hastalık etkenleri tespit edilir. Hastaya detaylı bilgi verilir ve dikkat etmesi gereken hususlar net bir şekilde aktarılır.

Check Up Nasıl Yapılır?

İlk olarak fiziki muayene uygulanır. Bu aşamada hastaya geçmiş hastalık öyküsü, ailesinde var olan genetik hastalıklar ve kullandığı ilaçlar sorulur. Elde edilen sonuçlara göre tetkik çeşitleri seçilir. Check upuygulmaasının tam olarak yapılabilmesi için doktora eksik bilgi verilmemelidir.

Check Up Ne Kadar Sürer?

Uygulanacak tetkiklerin sayısı ve yöntemine göre işlem süresi değişebilir. Genel olarak bakıldığında 2-4 saat arasında değişebilir. Tetkiklerin sonuçlanması bazı durumlarda 1 haftayı bulabilir. Özellikle 40 yaş ve sonrası uygulanan kolonoskopi ve endoskopi tetkiklerinin sonucu geç gelebilir

Check Up Neden Yaptırmalısınız?

Kanser gibi tedavisi zor olan hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve kaliteli bir yaşam sürebilmek için check up yapılmalıdır. Her yaştan insana uygulanabilen yan etkisi olmaya bir işlemdir. .