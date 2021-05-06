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Cinayet nedeniyle idam edildi, masum olduğu anlaşıldı

ABD’de 1993 yılında birini öldürmekten hapis cezası alan ve 2017 yılında idam edilen Ledell Lee isimli bir adamın masum olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

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06.05.2021 11:55:40
Cinayet nedeniyle idam edildi, masum olduğu anlaşıldı

ABD'de 1993 yılında birini öldürmekten hapis cezası alan ve 2017 yılında idam edilen bir adamın masum olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Ledell Lee, Arkansas'ta 1993 yılında komşusu Debra Reese'i öldürmekten suçlu bulunduktan sonra 2017 yılında idam edildi.

Lee'nin ailesi geçen yıl davada ek testler istedi.

Sivil toplum örgütleri, DNA testinin, cinayet mahallinden toplanan kanıtlarda, bilinmeyen bir erkeğin genetik bulgularını gösterdiğini bildirdi.

Ek test ve parmak izi analizinin bir özetini yayınlayan gruplar, idam edilen Lee'den başka bir erkeğin DNA'sının, cinayet silahı olan tahta sopanın sapında ve silahın etrafına sarılmış bir gömlek üzerinde tanımlandığını söyledi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ACLU ve Yanlış mahkum edilmiş kişileri temize çıkarmaya çalışan bir grup olan Masumiyet Projesi "1993 yılında suç mahalline ait yorumlanabilir beş parmak izi araştırmacılar tarafından incelendi ve izlerin hiçbirinin Lee'den gelmediği belirlendi" dedi.

Yetersiz bulgularla suçlandı

Masumiyet Projesi'nin kıdemli dava danışmanı Nina Morrison, Lee'nin infazından önce DNA testi ve parmak izi analizi yaptırmaya çalıştığını vurguladı.

Morrison "Delillerin toplanmasından yirmi dokuz yıl sonra elde edilen sonuçların eksik ve kısmi olduğu kanıtlandı. Lee'nin davası sırasında mevcut olmayan yeni DNA profillerinin bulunması dikkat çekicidir" dedi.

Siyahi olan Lee, Arkansas'ta on yıldan fazla bir süredir idam edilen ilk mahkumdu.

Kaynak: TRT Haber

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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