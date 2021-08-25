DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya’da yüksek enflasyon... faiz artışı gündemde
Borsa günü düşüşle tamamladı
Netanyahu’dan İran açıklaması: Karşı çıkacağız
Emrah Yılmaz: İtalya Floransa'ya özel davet edildi
Milas'ta orman yangını
Morutan resmen Galatasaray'da
Oyuncu Akusta'nın sağlık durumu iyileşiyor; eşinden mesaj: 'Gerçekten deli!'
Kayseri Bisiklet Turizmi Ağında Mimar Sinan'ın Evi de Var.
Rusya ve Çin: “Kazananları kimse yargılamaz”
2022-2023 Net en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük (polis-öğretmen) maaşı kaç lira oldu?
GÖRÜŞ: BBC Türkçe ve yalan haber provokasyonu
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Palet'te 'merak uyandıran' eğitim modeli
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kuraları çekildi
2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri başladı mı?

TIMETURK / YAŞAM / Çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü

Çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü

Erzurum'da emekli öğretmen Reşat Coşkun (53), anahtarını içeride unuttuğu dairesine üst kattaki komşusunun balkonundan inerken beline bağladığı halatın çözülmesi sonucu 3’üncü kattan düşüp öldü.

2 Saat Önce
2021-08-25 16:30:20
Çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü

Palandöken ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Reşat Coşkun (53), 2'nci kattaki evinin anahtarını içeride unuttu. Bir ay önce emekli olan Coşkun, haber verdiği çilingiri beklemeden üst kattaki komşusuna çıktı.

Reşat Coşkun, beline bağladığı halatla balkondan, kendi evinin balkonuna inmek için aşağı sarktı. Bu sırada halat açılınca Coşkun, 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Coşkun'un öldüğünü belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Reşat Coşkun'un yakını Ömer Kaya, "Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kısa bir zaman önce emekliye ayrılan hocam, anahtarı kapının üzerinde unutuyor. Çilingiri çağırıyorlar. Çilingir gecikince, 'Ben üst kattan inerim' deyip halatı beline bağlıyor ve inerken halat çözülüyor ve düşüyor. Kendisinin 3 çocuğu var. Yaklaşık 6 ay önce de trafik kazasında kızının nişanlısını yani damadını kaybetmişti. Buradaki evini de satmış ve şehir merkezinden yeni bir ev almıştı. Cumartesi günü de oraya taşınacaklardı, nasip olmadı" diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş