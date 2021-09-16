Çilek yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Çilek yetiştiriciliği birçok kişi tarafından nasıl yapıldığı merak edilen konuların başında gelmektedir. Özellikle kendi çilek üretimini yapmak veyahut bu alanda ticarete atılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden çilek üretiminin nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Peki çilek yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Çilek yetiştiriciliği yaparken nelere dikkat edilir? Çilek yetiştiriciliği için uygun şartlar nelerdir? Çilek yetiştiriciliği için uygun zaman nedir? Çilek bakımı nasıl yapılır?

Çilek yetiştiriciliği birçok kişi tarafından nasıl yapıldığı merak edilen konuların başında gelmektedir. Özellikle kendi çilek üretimini yapmak veyahut bu alanda ticarete atılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden çilek üretiminin nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Peki çilek yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Çilek yetiştiriciliği yaparken nelere dikkat edilir? Çilek yetiştiriciliği için uygun şartlar nelerdir? Çilek yetiştiriciliği için uygun zaman nedir? Çilek bakımı nasıl yapılır?

Çilek yetiştiriciliği birçok kişi tarafından nasıl yapıldığı merak edilen konuların başında gelmektedir. Özellikle kendi çilek üretimini yapmak veyahut bu alanda ticarete atılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden çilek üretiminin nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Peki çilek yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Çilek yetiştiriciliği yaparken nelere dikkat edilir? Çilek yetiştiriciliği için uygun şartlar nelerdir? Çilek yetiştiriciliği için uygun zaman nedir? Çilek bakımı nasıl yapılır?

Çilek tohumu nedir?

Çilek tohumu özellikle sıcak bölgelere uygunluk gösteren bitkilerden biridir. Yaklaşık olarak 8-10 saat boyunca güneşte kalması gereken çilek tohumu, yeteri kadarda sulanması gerekmektedir.

Özellikle ilkbahar, yaz, sonbahar dönemlerinde elde edilebilen çilek meyvesi, birçok kişi tarafından nasıl ekildiği ve büyüme sürecinin nasıl gerçekleştiği merak edilen meyvelerden biridir. Bakımı, sulaması ve zararlı maddelerden korunması gereken çilek meyvesi oldukça hassas bir süreç içerisinde yetişmektedir. Bu süreci öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını yapmaktadır. İşte tüm detayları ile çilek yetiştiriciliği nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Çilek tohumu nasıl ekilir?

Çilek ekimi yapabilmek için öncelikle ekim yapılacak toprağın kuru olması gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus yağmur yağdıktan sonra kurumamış toprağa ekim yapılmaması gerektiğidir. Bu hususa dikkat edildikten sonra şu adımlar takip edilir;

Toprakta yükselti oluşturularak, toprağın drenajlı bir hal alması sağlanmalıdır.

Ekim için uygun pH değeri 6.5'tur. Bu sebeple toprağın pH değeri de bu düzeyde olmalıdır.

Toprak derin çapalama vasıtasıyla daha öncesinde ekilmiş ürünlerden veyahut yabani otlardan birer birer temizlenmelidir.

Çilek tohumu yabani otlardan ve diğer bitkilerden temizlenmiş toprağa ekilerek sulama yapılır.

İlkbahar döneminde ve yaz ayının başlangıcında kullanılan azot ve potasyumlu gübre vasıtasıyla çilek bitkisi daha büyük olacaktır.

Çilek tohumu ne sıklıkla sulanır?

Çilek bitkisi sulaması oldukça önemli olan konulardan biridir. Çilek tohumunun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için bitkinin toprak hizasında sulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra çilek sulamasında en önemli husus, sulama esnasında suyun çilek meyvesine ve yapraklarına temas etmemesi gerektiğidir. Eğer su bu kısımlara temas ederse bakteri ve mantar oluşumu oldukça hızlanacaktır. Çilek sulama işlemi için herhangi bir spesifik zaman aralığı yoktur. Toprak kuruduğu gibi sulama işlemi yapılmalıdır. Sulama işleminde dikkat edilmesi gereken son husus ise çileğin ekildiği toprağın suyu emen bir yapıda olması gerektiğidir. İhtiyacından fazlanan çilek içerisinde, üzerinde küflenme gibi belirtiler olabilir.

Çilek tohumu ne zaman ekilir?

Çilek bitkisi ekimi genel olarak ilkbaharda yapılır. Özellikle bu ekim işlemi Nisan ayında yapılması en uygun olanıdır. Bunun yanı sıra ekim ayında da çilek bitkisi ekimi yapılabilir. Ekim ayında çilek tohumu ekilmesi için öncelikle don olayının bitmesi gerekmektedir. Don olayından sonra çilek tohumu yetiştiriciliği yapılabilir.

Çilek tohumu nereden satın alınabilir?

Çilek tohumu son zamanlarda birçok yerden satın alınabilen tohumlardan biridir. Online olarak satın alınabilen çilek tohumu, bizzat tohum satan yerlere de gidilerek alınabilir. Bunun yanı sıra çilek tohumu elde edilme süreci çeşitlilik göstermektedir. Bu elde edilme kurutma, kazıma ve süzme gibi işlemler kullanılarak elde edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.