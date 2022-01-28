Çilek Havuz; İlham Veren Projelere İmza Atıldı

İster konut ister ticari bir kullanım olsun Çilek Havuz’un amacı, müşteri beklentilerini aşan kalite ve detaylara dikkatle sonuçlanan birebir uzmanlık sağlamaktan geçiyor.

Çilek Havuz'u özellikle İstanbul'daki havuz, sauna, hamam ve spa projeleri için ilk tercih edilen inşaatçı haline getirdi ve dolayısıyla İstanbul ve çevresinde ilham verici projelere imza attı. Her türlü projede ticari pazardaki deneyiminde yüksek kaliteli seramik kullanarak son derece şık ve rakiplerin ötesinde havuz, sauna, hamam ve spa projeleri yürüttü. Ticari projelerin, kendi benzersiz gereksinimleri olan ayrıntılı ve titiz bir süreç olduğunu inanan Çİlek Havuz, dar alanlarda skimmerli modern sistemler kullanarak denge deposu ve taşma kanalı gerektirmeyen yerlerde havuz inşaatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Çilek Havuz; hamam, buhar odası, spa ve havuz projelerinin tümünde müşteri mutluluğuna odaklanarak hem bireysel hem de kurumsal ölçekte ilham verici referanslar edindi.

BODRUM'DA BENZERSİZ BİR WELLNESS DENEYİM

Bodrum'da bulunan Mandarin Oriental Otel için spa ve wellness deneyimlerini bir adım öteye taşımayı hedefleyen sauna yapımı , Çilek Havuz tarafından tamamlandı. Projenin başından itibaren tüm dünyanın farklı bölgelerine iyi ve sağlıklı yaşam felsefesini taşıyan Mandarin Oriental Otel'in misyon ve vizyonu ile örtüşen hizmetler sunuldu. Bu kapsamda yurt dışından ithal sauna sobası ve ekipmanları kullanılarak otelin lüks wellness hizmetlerine katkıda bulunan bir ortam başarıyla oluşturuldu.

FARKLI HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN BUHAR ODASI YAPIMI

Kreatif ve hayalci projeleri gerçeğe dönüştüren Çilek Havuz, Erkul Kozmetik için buhar odası projesini üstlenerek bu projeyi zamanında başarıyla tamamladı. Buhar odasının lüks ve natürel dokusunu ortaya çıkarmak için ham maddesi ağaç olan lambrilerden kaplamalar tek parça halinde ve gizli bir mekanizmayla uygulandı. Konforu artıran lüks oturma gruplarıyla zenginleştirilen proje, soba seçimine uygun havalandırma ayrıntılarıyla başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

KORKUTELİ'NE LÜKS TÜRK HAMAMI PROJESİ

Çilek Havuz, hamam ve spa yapımındaki en son teknoloji ve trendlerin zirvesinde kalarak ticari müşterilerin yanı sıra kamusal hizmete de katkıda bulundu. Bu kapsamda Antalya Korkuteli Belediyesi'nin sosyal tesis merkezinde geleneksel Türk hamamı Yapımı konsepti kapsamında bir çalışma tamamladı. Türk hamamına modern ve lüks dokunuşlar eklemek için proje kapsamında CTP Kompozit tavan ve LED aydınlatma gibi dokunuşlardan yararlanıldı.

ŞİLE'DE LÜKS MARİNE BEACH OTEL HAVUZU

Yüzme havuzu çizimleri ve planları oluşturarak bunları mükemmel bir şekilde uygulayan Çilek Havuz, bireysel projelerin yanı sıra Şile Marin Beach Otel'de başarılı bir ticari projeye imza attı. Otel müşterilerinin konaklama deneyimini daha lüks ve konforlu hale getirmek için üstlenilen proje çerçevesinde skimmerli sistemli havuzda tuz cihazı ve Pleksi kobra

şelale kullanıldı. Tüm ekibin sıkı ve özverili çalışmasıyla kısa sürede tamamlanan havuz Şile Marin Beach Otel sahiplerinin ve müşterilerinin hizmetine açıldı.

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