Cihangir Ceyhan Kimdir? Cihangir Ceyhan Hangi Dizide Oynadı?

Cihangir Ceyhan kimdir? Camdaki Kız Hayri gerçek adı ne? Cihangir Ceyhan Yer aldığı projeler neler? Cihangir Ceyhan hangi dizide oynuyor? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren oyuncu Cihangir Ceyhan arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Cihangir Ceyhan hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Cihangir Ceyhan Kimdir? Türk oyuncu Cihangir Ceyhan 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde "Serdar" karakteriyle yaşadı. Daha sonra 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da sonra BluTV'de yayınlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Cihangir Ceyhan daha sonra 2019-2020 yılları arasında ise, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle büyük bir ilgi görmüştür. Ceyhan ayrıca bu projeyle televizyona ilk kez adım atmıştır. Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat vermekte. Cihangir Ceyhan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Televizyon 2019-2020 Çukur Azer Kurtuluş Yardımcı oyuncu Show TV

2020-2021 Alev Alev Ömer Ataycı Başrol oyuncusu

2021-günümüz Camdaki Kız Hayri Ersoy Başrol oyuncusu Kanal D İnternet 2016-2019 Sıfır Bir Cio (Cihangir) Başrol oyuncusu YouTube / BluTV

2021 Alt Tarafı Bi' Talk Show Kendisi Konuk beIN CONNECT Sinema 2015 Yusuf Serdar Yardımcı oyuncu

Yakında Güven Bana Özcan Başrol oyuncusu .