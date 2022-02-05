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TIMETURK / YAŞAM / CHP'li Gürsel Tekin spiker Özkan ile evlendi

CHP'li Gürsel Tekin spiker Özkan ile evlendi

57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aile arasında yapılan törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la dünyaevine girdi.

7 Saat Önce
2022-02-05 08:39:51
CHP'li Gürsel Tekin spiker Özkan ile evlendi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Haber spikeri Mehtap Özkan dünyaevine girdi.

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Hürriyet'in haberine göre; Aile arasında yapılacak törenle dünyaevine giren çiftin arasında 26 yaş fark var.

Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

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MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

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İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

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Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı.

Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.

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TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi.

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Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu.

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Günümüzde hala Habertürk kanalındaki görevine devam eden Özkan, burada haber bültenlerini sunarak spikerlik kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. .

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