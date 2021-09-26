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TIMETURK / YAŞAM / Chloe’nin bakışı ailesine servet kazandırdı

Chloe’nin bakışı ailesine servet kazandırdı

Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland’e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine ‘yan yan’ bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü ailesine servet kazandırdı.

3 Saat Önce
2021-09-26 12:46:40
Chloe’nin bakışı ailesine servet kazandırdı

ABD'de 2013 yılında annesi Katie Clem'in sosyal medyaya yüklediği videodaki ‘yan bakışıyla' ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı. Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe'nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara alıcı buldu.

Görüntü, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındı. Chloe'nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, “Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız” dedi.

Chloe, 2013'te annesinin Disneyland'e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily'e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti.

Annenin çektiği görüntülerde, Chloe'nin ‘yan yan' baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti.

Chloe internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram'da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya'da bir Google reklamında yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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