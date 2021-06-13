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Cezaevinden izinle çıktı, sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalıştı
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Cezaevinden izinle çıktı, sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalıştı

Cezaevinden Koronavirüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıkmasının ardından sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalışan hükümlü, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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Google News - Timeturk
13.06.2021 20:29:28
Cezaevinden izinle çıktı, sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalıştı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı pasaport polisi, 30 Mayıs'ta Almanya'ya gitmek üzere gelen kişinin durumdan şüphelenerek zanlıyı gözaltına aldı.

Parmak izi kontrolünde pasaport ve sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edilen N.Ş.'nin (23), belgelerin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden Kovid-19 tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Hükümlü N.Ş. işlemlerin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevine teslim edildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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