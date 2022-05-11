Çeyizlik Çelik Tencere Seti Nasıl Seçilir?

Gerek gündelik gerek misafirlik gerekse çeyizlik olarak satın alıp kullanabileceğiniz çatal-kaşık-bıçak takımları pek çok farklı çeşidi ve özelliğiyle satışa sunuluyor.

Desenli veya sade modellerden gold detaylı avangart takımlara farklı zevklere hitap eden sayısız çatal-kaşık-bıçak takımı görmek mümkün. Siz de bunlar arasından kendi tarzınıza ve beğeninize uygun olanları seçip satın alabilirsiniz. Peki, çatal bıçak takımı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorunun cevabını sizin için detaylandırdık. Mutfakların olmazsa olmaz eşyalarından olan çatal bıçak takımı alışverişinde göz önünde bulundurmanız gerekenleri başlıklar halinde aşağıda görebilirsiniz.

Kaliteli Çatal Bıçak Kaşık Takımı Nasıl Olmalı?

Her üründe olduğu gibi çatal-kaşık-bıçak takımı alırken de parçaların kaliteli olması, tüketicilerin ilk kriteri. Zira satın alınan ürünlerin kaliteli olması uzun vadede daha kullanışlı ve sağlıklı oldukları anlamına geliyor. Dolayısıyla siz de çatal-kaşık-bıçak takımı almak istiyorsanız, setin kalitesinden emin olmalısınız. Kaliteli çatal bıçak kaşık takımı nasıl olmalı, diye merak ediyorsanız cevabı çok basit: Kaliteli çatal-kaşık-bıçak takımları, 18/10 özellikli krom ve çelik malzemeler kullanılarak imal edilir. Yani satın alacağınız takımın kalitesini, ürünün üzerindeki 18/10 ibaresine bakarak kolayca anlayabilirsiniz.

Takımın Makinede Yıkanabilir Olmasına Dikkat Edin

Yemek takımlarının en iyi arkadaşı olan çatal-kaşık-bıçak setlerinin kolay temizlenebilir olması, tasarımı kadar önemli bir kriter. Bu takımları özellikle gündelik kullanım için satın alacaksanız bulaşık makinelerinde yıkanabilen modeller üzerinde yoğunlaşmanızda fayda var. Zira bu ürünleri elde yıkayarak vakit kaybetmek yerine, makinede kolayca yıkayarak çatal kaşık bakımı konusunda zahmete girmezsiniz.

Yemek Takımınızla Uyumlu Çatal-Kaşık-Bıçak Takımı Seçin

Sofralarda konumlandırılan çatal-kaşık-bıçak setlerinin yemek takımlarıyla uyumlu olması, sofra estetiği anlamında son derece önemli. Eğer spor yemek takımı kullanıyorsanız seçeceğiniz çatal-kaşık-bıçak setinin de bu minvalde bir tasarıma sahip olması beklenir. Diğer yandan avangart yemek takımları da altın yaldızlı ve süslü çatal-kaşık-bıçak setleriyle bir arada kullanmak için ideal modellerden. Ayrıca çatal-kaşık-bıçak setinizi, sofradaki yemek takımının renkli ya da sade olmasıyla ters orantılı olarak da seçebilirsiniz. Örneğin eğer yemek takımınız çok renkli ve sportif bir modelse çatal-kaşık-bıçak setiniz sade bir tasarıma sahip olmalı. Tam tersi şekilde eğer yemek takımınız tek renkli, sade bir modelse kullanacağınız çatal-kaşık-bıçak seti renkli çeşitler arasından seçilebilir.

Kutulu Çatal-Kaşık-Bıçak Takımlarını Tercih Edin

Evladiyelik olarak düşünülen mutfak eşyalarından biri olan çatal bıçak takımı, kutulu olduğunda hem daha şık hem de kullanışlı oluyor. Özellikle özel günlerde kullanmak üzere bir model satın alıyorsanız takımın mutlaka kutulu olması gerekiyor. Zira bu durumda kullanmadığınız zamanlarda çatal-kaşık-bıçak setiniz için ayrı bir yer açmanıza gerek kalmaz.

Takımların Metal Ölçüsüne Dikkat Edin

Bildiğiniz üzere çatal bıçak takımları paslanmaz çelik ya da titanyum gibi kaliteli metal malzemelerden üretiliyor. Ancak her setin yapımında kullanılan metal kalınlığı farklı olabiliyor. En kaliteli çatal-kaşık-bıçak takımları, 3mm metal kalınlığına sahip olanlar. Bunu anlamanın da tek bir yolu var. Eğer takımın parçalarını kolayca eğip bükebiliyorsanız onlar 2mm ya da daha az kalınlıktaki metallerden üretilmiştir. 3mm ve üzeri kalınlıktaki metallerden üretilen çatal-kaşık-bıçak takımları ise rahatlıkla bükülmeyen kaliteli modellerdir.

Desensiz Modellere Yönelin

Her ne kadar şık görünse de desenli çatal-kaşık-bıçak takımları çoğunlukla makinede yıkanmayan modellerden oluşuyor. Dolayısıyla temizliği ve bakımı biraz zahmetli olabilen bu ürünler yerine desensiz, yalın modellere yönelerek hem daha kullanışlı hem de daha uyumlu bir çatal bıçak takımına sahip olabilirsiniz.

Markalı Ürünleri Satın Alın

Çatal-kaşık-bıçak takımları, isimsiz modeller anlamında en çok seçeneği bulunan ürün grubu olarak düşünülebilir. Herhangi bir markanın etiketine sahip olmayan bu isimsiz takımların kalitesinden emin olmak da biraz zor. Dolayısıyla birçok açıdan dikkat edilmesi gereken çatal-kaşık-bıçak seçimiinde, siz siz olun markalı ürünleri tercih ederek sağlığınızı ve paranızı riske atmayın!

Dayanıklı ve Şık Çeyizlik Çatal-Kaşık-Bıçak Takımlarına Yönelin

Yeni evleneceklerin alışveriş listesinde bulunan ürünlerden biri olan çatal-kaşık-bıçak takımı hem günlük hayata uyum sağlayacak bir model olmalı hem de dayanıklı yapısıyla dikkat çekmeli. Dolayısıyla minimal desenli ve sade modeller, yeni evli çiftler için ideal. Zira bu modeller, gerek günlük olarak gerekse özel günlerde rahatlıkla kullanılabilir. Takımların dayanıklı olması da yukarıda da bahsettiğimiz üzere 18/10 krom/nikel miktarına bağlı. Bu rakamlar, takımlarda yer alan parçaların içindeki krom ve nikel ölçüsünü göstermekte. 18 kısmı, kromu nitelerken sondaki 10 kısmı ise nikel miktarına işaret eder. Zaten bu ibareye sahip olan takımların genellikle ömür boyu garantisi bulunur. Tüm bu konulara dikkat ederek çeyizlik çatal-kaşık-bıçak takımınızı satın alabilirsiniz.

Çatal Kaşık Bıçak Nasıl Dizilir?

Tüm bu yukarıdaki unsurlara uygun çatal-kaşık-bıçak seçimini yaptıktan sonra bu ürünlerin sofradan nasıl konumlandırılacağına değinmekte fayda var. İşte, çatal-kaşık-bıçak nasıl dizilir, sorusunun cevabı: