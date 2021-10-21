Çevrim İçi ve Basılı Yayıncılığın En çok Dikkat Çeken İsmi Beyza Alkoç Aydın

İstanbul’un Fatih ilçesinde 1994 yılında dünyaya gelen ve son zamanlarda özellikle gençler arasında çok popüler olan ve pek çok kişi tarafından takip edilen Beyza Alkoç Aydın, yayımlanmış 12 romanı ile adından söz ettiriyor.

Çağdaş Türk Edebiyatının başarılı genç kalemlerinden birisi olan Alkoç, yayımladığı her romanı ile sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Üretkenliği ve çalışkan olması ile tanınan Beyza Alkoç Aydın özellikle küçük yaşlardan bu yana yazdığı yazıları ile başarıya ulaşmış durumda. Küçüklüğünden bu yana edebiyata ilgisi olduğunu belirten Beyza Alkoç Aydın “Henüz okuma yazma bilmediğim zamanlarda bile çevremdekilere hikâyeler ve kurgular anlatıyordum. İlkokul çağlarımda da farklı türlerde hikâyeler yazmaya başladım. İlk roman denememi ise 8 yaşımda idim öyle yayımladım. Kısacası bu benim çocukluğumdan beri yaptığım ve zevk aldığım bir şey. Yazmak benim için nefes almak gibi adeta. Kendimi yazmadan hayal edemiyorum sürekli bir şeyler üretmek ve bunları kaleme dökmek benim hayatımın bir parçası” diyerek yazarlığı ne kadar sevdiği hakkında da yorumlarda bulundu. Eserlerini ilk başta çevrim içi platformda yayınlayan Alkoç, gördüğü büyük ilgi neticesinde basılı yayımcılıkta da kitaplarını yayımlamaya başlayınca pek çok kişinin ilgisi ile karşılaştı. Basılı yayımcılıkta şu sıralar en çok satanlar arasında bulunan kitapları ile başarısına yenilerini ekliyor.

Edebiyata ve yazmaya olan bu yoğun ilgisi ile tüm eğitim ve öğretim hayatına da yansıdı. Eğitim öğretim hayatında kaleme aldığı hikâye dalında pek çok birincilik ve ödüllerinde sahibi oldu.

Henüz 18 yaşında iken ilk kitabı Sınır'ın baskısını okurları ile buluşturan Beyza Alkoç hayallerine erken yaşta kavuştuğunu da belirtiyor. “Çocukluk hayallerime bu kadar eken yaşta kavuşmuş olmam beni daha da hırslandırdı ve motive etti. Romanlarımın türleri de zaman içerisinde değişti tabi. İlk başlarda aşk temalı konular yazmış olsam da daha sonraları bilim kurgu tarzında yazdım. Son olarak korku ve gerilim tarzında yazmaya başladım. Bu konuda kalemimin iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ‘Karantina' isimli kitap serimde bu türde yazılmıştı.” Diyerek romanlarının türleri hakkında da bilgi verdi genç yazar. Sadece 2015 yılı ile 2020 yılları arasında dokuz adet roman yayımlayan Alkoç Aydın, aynı zamanda Mütercim Tercümanlık ve Sosyoloji alanlarında da lisans eğitimi görüyor. Lisans eğitimi gördüğü sıralarda dahi üretme yeteneği ve yazarlık alanındaki çabası ile birlikte öğrenmeye olan tutkusunu da daha da geliştirmeye çalıştığını belirtiyor. Yeni nesil Türk Edebiyatının en sevilen örneklerine sahip olan Beyza Alkoç Aydın'ın kitaplarına büyük kitap marketlerinde rastlayabilirsiniz.

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