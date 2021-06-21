Cemil Meriç'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Mütefekkir Cemil Meriç'in oğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç'in ağabeyi, avukat Mahmut Ali Meriç, Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mütefekkir Cemil Meriç'in oğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç'in ağabeyi, avukat Mahmut Ali Meriç, Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sağ 6), İstanbul Valisi Ali Yerlikaya (sağ 7), Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen (sağ 4) ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da (sağ 5) katıldı.

Mahmut Ali Meriç kimdir?

Cemil Meriç ve Fevziye Meriç'in ilk çocuğu Mahmut Ali Meriç 1 Nisan 1945'te dünyaya geldi.

Saint-Joseph Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitiren Meriç, Fransa'da hukuk alanında yüksek lisans yaptı.

Bir dönem Meydan Larousse ansiklopedisinde editörlük yapan Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları arasında çıkan "Bir Dünyanın Eşiğinde", "Bu Ülke", "Işık Doğudan Gelir", "Jurnal 1-2", "Kültürden İrfana", "Mağaradakiler" ve "Umrandan Uygarlığa"nın da aralarında olduğu Cemil Meriç'in eserlerini yayına hazırladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.