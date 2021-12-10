Cemil Kumaşçıoğlu: ‘Başarıda doğru ekip çok önemli’

Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, kısa sürede başarılı olmanın yollarını anlattı, “Doğru noktalarda doğru adımlar, doğru projelerde doğru insanlar. Başarı ekip işidir. Bunu ne yatırımcı ne de yönetici üstlenebilir” dedi.

Gece hayatının dikkat çeken işletmecilerin başında gelen Cemil Kumaşçıoğlu, işletmecisi olduğu Ankara Limon Köyiçi'ni anlattı. Ankara'da bir çok başarılı mekana imza atan Kumaşçıoğlu , bunu ekip işine bağladı. Limon'da amaçlarının müşterileri kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek olduğunu belirten Kumaşçıoğlu , lezzet ve eğlenceği bir arada isteyenleri davet ediyor.

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