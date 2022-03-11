Cemal Polat: İş Yönetimi Profesyonel Ekip İşidir Dedi

Türkiye’de yeni yeni branşlaşma sağlayan iş yönetimi Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan bir stratejidir diyen Cemal Polat’ın konu hakkında 3 kitabı mevcut.

Tecrübelerini danışanlarına aktaran Cemal Polat iş yönetimi hakkında şunları söylüyor:

İş yönetimi yöneticinin ihtiyaç duyduğu gemi dümeni gibidir. Yöneticiye yol gösteren raporlar bütünüdür. Özellikle büyüme evresinde olan şirketlerin neyi nasıl planlaması gerektiği, nerelere hangi bütçe ayrılması hakkında detaylı bir yol gösterir.

Sadece büyüme sancısı çeken firmalar değil büyüme evresini tamamlamış firmalar da iş yönetimi için profesyonel destek almalıdır. Şirket yöneticileri alması gereken kararları doğru okuyamayabilirler. Bunun sebebi yöneticinin şirketle duygusal bağının olmasıdır. Bu evrede firmadan bağımsız bu süreci objektif olarak yöneten bir ekip daha profesyonel ve gerçekçi kararlar alınmasını sağlar.

Başta swot analizi, rakip analizi gibi pek çok rapor iş yöneticisi tarafından detaylı bir şekilde oluşturulur. Bu sayede rakiplerin durumu, piyasa koşullarında oluşabilecek tehditler gibi çok fazla kriter belirlenir. Tüm bunlar başlı başına bir iş yüküdür. Yöneticinin bu detaylarla uğraşmaması gereklidir diyen Cemal Polat iş yöneticisi tüm bu yükü işletmenin ve yöneticinin üzerinde almaktadır diyerek sözlerini bitiriyor. .