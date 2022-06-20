Cemal Polat: Gelir arttırmanın yollarını anlattı

Enflasyonist etkilerin, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarda dahi durumu zorlaştırmasıyla, standartların korunma çabası da etkili olurken, Cemal Polat tüm dünyada özellikle pandemi döneminde artan 'Gelirimi nasıl artırırım?' sorusu tüm kesimleri ilgilendiriyor.

Özellikle yeni girişimcilerin aradığı az birikimle nasıl büyüme sağlanır stratejisini yaptığı girişimler ve yatırımlarla dünya markalarına hizmet veren Cemal Polat anlattı.

Yeni kuşak iş hayatında ve emeklilikte farklı bir bakış açısı yakalarken,'finansal özgürlük' öne çıkıyor. Gençler bu bağlamda getirisi az ya da belirsiz de olsa sevdikleri işte çalışabilme serbestliğini kazanmak istiyor.

Öğrencilik döneminde ya da çalışma hayatının başında borsayla tanışan gençlerin yanında doğduğu dönemde ailesi tarafından geleceği için birikime başlanan çocuklar da var. Finansal okur-yazarlık burada öne çıkıyor.

FİNANSAL ÖZGÜRLÜK SÖYLEMLERİNİN YAYGINLAŞMASI ÖNEMLİ

Bunda mevduat faizleri ve sabit getirili araçların getirilerinin enflasyonun gerisinde kalmasının etkili olduğunu belirten Cemal Polat, vatandaşların önce döviz ve altına sonrasında da hisse senetlerine yöneldiğini söyledi.

Yerli yatırımcıların son dönemde teknik analize ile kısa vadeli ve temettü odaklı uzun vadeli yatırımcılar olmak üzere iki ana grupta toplandığını aktaran Cemal Polat, 'Özellikle temettü yatırımcılığı ve finansal özgürlük söylemlerinin yatırımcılar arasında yaygınlaşması oldukça önemli. İyi seçilmiş hisse senetlerine zamana yayılan, risklerin ayrıştırıldığı yatırımlar yapmak uzun vadede genelde iyi sonuçlar doğurur. Uzun vadeli yatırım kavramı ise bireylerdeki öz disiplini geliştirir, onları kısa vadeli piyasa tahminlerinden uzak tutar' dedi.