Cemaatten ayrılan milyarder, LGBTQ grubuna 600 bin dolar bağışlayacak

Utah'ın en zengin insanı olduğu düşünülen milyarder Jeff Green, Mormonlar tarikatına bağlı kiliseden ayrıldı.

Kilisenin başkanına bir mektup yazan Green, kilisenin üyelerinin çoğunun "doğru olanı yapmaya çalışan iyi insanlar" olduğunu, ancak "kilisenin aktif olarak ve şu anda dünyaya zarar verdiğine" inandığını söyledi.

Kilisenin, "kadın haklarında küresel ilerlemeyi engellediğine" inanan Green, mektubunda; LGBTQ savunma grubu Equality Utah'a 600 bin dolar bağışlayacağını yazdı. Bu paranın yarısı Utah'taki LGBTQ öğrencileri için yeni bir burs programına gidecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.