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TIMETURK / YAŞAM / Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın ''Aktör kumaşı zayıf'' sözlerine yanıt

Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın ''Aktör kumaşı zayıf'' sözlerine yanıt

Usta aktör Metin Akpınar'ın katıldığı bir programda kendisiyle ilgili yaptığı yoruma yanıt veren komedyen Cem Yılmaz polemik yarattı.

3 Saat Önce
2021-11-23 08:40:28
Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın ''Aktör kumaşı zayıf'' sözlerine yanıt

Usta aktör Metin Akpınar, “Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında bir dizi yorumda bulunmuştu...Komedyen Cem Yılmaz, aktör Metin Akpınar'ın programdaki bu sözlerine yanıt verdi.

Akpınar, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programında, "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" yanıtını vermişti.

Komedyen Cem Yılmaz, aktör Metin Akpınar'ın programdaki bu sözlerine yanıt verdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kaynak: Odatv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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