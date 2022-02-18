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Cem Yılmaz: Bütün kötülükleri üç kişi yapıyoruz

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni çıkardığı 'Geççek' şarkısı siyasi tartışmaları başlattı.

1 Saat Önce
2022-02-18 22:10:28
Cem Yılmaz: Bütün kötülükleri üç kişi yapıyoruz

Tarkan hayranlarının bir süredir beklediği ‘Geççek' isimli şarkı yayınlandı. Parçada geçen sözler ise siyasi tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada yaşanan tartışmalar Cem Yılmaz'ın yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi.

Yıllar önce katıldığı bir programda yaptığı ironileri anlamayan insanların olduğundan dert yanan komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz “Türkiye'de bu işlerin arkasında kim var dersen, memleketteki sorunların tüm sebebi; ben, Tarkan, Athena Gökhan.” ifadelerini kullanmıştı. Cem Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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