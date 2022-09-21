Cem Adrian Kimdir? Cem Adrian Şarkıları

Cem Adrian kimdir? Cem Adrian en güzel şarkıları, Cem Adrian kaç yaşında? Cem Adrian albümleri neler? Cem Adrian nasıl ünlü oldu? Ünlü müzisyen ve besteci Cem Adrian hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Cem Adrian Kimdir?

Cem Filiz ya da sahne adıyla Cem Adrian 30 Kasım 1980, Edirne'de doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci. Babası esnaf, annesi ev hanımı olup Boşnak kökenlidir. Cem Adrian, müzik ile uğraşmaya ortaokul yıllarında başlamıştır. Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalışmıştır. Bu radyoda sunucu ve yayın yönetmeni görevlerini yürütmüştür. 2002 yılında İstanbul'da Mystica adında bir toplulukta etnik ve elektronik müzik yaptı. 2004 yılında, İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalıştığı sırada, Demet Sağıroğlu ile tanışmıştır. Sağıroğlu aracılığıyla Fazıl Say'a bir deneme kaydı gönderdi. Adrian'ın profesyonel şarkıcılık yolunda, Demet Sağıroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say hayatının dönüm noktası olmuştur. 2005 Şubat'ında Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım başlıklı ilk albümü yayımlandı. 13 şarkıdan oluşan ikinci albümü Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti, 2006 yılı Aralık ayında piyasaya çıktı. Albümde Umay Umay, Denizhan ve Suicide konuk olarak yer aldı. 2006 yılında Fazıl Say'ın görevinin sona ermesinden sonra, 2 yıllık Bilkent dönemi sona erer. Cem Adrian, Bilkent'te müzik, ses ve nota, armoni hakkında akademik bilgiler edinmiştir.

Cem Adrian Diskografi

Stüdyo albümleri

2005: Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım

2006: Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

2008: Essentials / Seçkiler

2008: Emir

2010: Kayıp Çocuk Masalları

2012: Siyah Bir Veda Öpücüğü

2013: Şeker Prens ve Tuz Kral

2014: Cam Havli (Umay Umay ile birlikte)

2014: Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum

2016: Essentials / Seçkiler 2

2017: Tuz Buz

2020: Solmayan Şarkılar

2022: Gökyüzümün Yıldızları

Remiks albümleri

2020: Remixes 1

2022: Her Yer Kül

Canlı albümleri

2021: Cem Adrian Canlı

EP'leri

2015: Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni

Cem Adrian Şarkıları