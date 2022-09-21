Cem Adrian Kimdir? Cem Adrian Şarkıları
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2022-09-21 12:38:58
Cem Adrian Kimdir?
Cem Filiz ya da sahne adıyla Cem Adrian 30 Kasım 1980, Edirne'de doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci. Babası esnaf, annesi ev hanımı olup Boşnak kökenlidir. Cem Adrian, müzik ile uğraşmaya ortaokul yıllarında başlamıştır. Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalışmıştır. Bu radyoda sunucu ve yayın yönetmeni görevlerini yürütmüştür. 2002 yılında İstanbul'da Mystica adında bir toplulukta etnik ve elektronik müzik yaptı. 2004 yılında, İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalıştığı sırada, Demet Sağıroğlu ile tanışmıştır. Sağıroğlu aracılığıyla Fazıl Say'a bir deneme kaydı gönderdi. Adrian'ın profesyonel şarkıcılık yolunda, Demet Sağıroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say hayatının dönüm noktası olmuştur. 2005 Şubat'ında Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım başlıklı ilk albümü yayımlandı. 13 şarkıdan oluşan ikinci albümü Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti, 2006 yılı Aralık ayında piyasaya çıktı. Albümde Umay Umay, Denizhan ve Suicide konuk olarak yer aldı. 2006 yılında Fazıl Say'ın görevinin sona ermesinden sonra, 2 yıllık Bilkent dönemi sona erer. Cem Adrian, Bilkent'te müzik, ses ve nota, armoni hakkında akademik bilgiler edinmiştir.
Cem Adrian Diskografi
Stüdyo albümleri
- 2005: Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım
- 2006: Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti
- 2008: Essentials / Seçkiler
- 2008: Emir
- 2010: Kayıp Çocuk Masalları
- 2012: Siyah Bir Veda Öpücüğü
- 2013: Şeker Prens ve Tuz Kral
- 2014: Cam Havli (Umay Umay ile birlikte)
- 2014: Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum
- 2016: Essentials / Seçkiler 2
- 2017: Tuz Buz
- 2020: Solmayan Şarkılar
- 2022: Gökyüzümün Yıldızları
Remiks albümleri
- 2020: Remixes 1
- 2022: Her Yer Kül
Canlı albümleri
- 2021: Cem Adrian Canlı
EP'leri
- 2015: Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni
Cem Adrian Şarkıları
- 2015: İlk ve Son Kez
- 2016: Siyah Beyaz
- 2018: Kalbim Çukurda (Gazapizm ile)
- 2018: Essentials / Seçkiler 3
- 2018: Sen Benim Şarkılarımsın (Hande Mehan ile)
- 2018: Geri Dönme (Kalben ile)
- 2018: Yolun Sonu Görünüyor (Musa Eroğlu ile)
- 2018: Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (Ahmet Aslan ile)
- 2019: Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun (Hande Mehan ile)
- 2019: Kum Gibi (Hande Mehan ile)
- 2019: O Yar Gelir (Zeynep Karababa ile)
- 2019: Bu Yollar Hep Sana Çıkar (Hande Mehan ile)
- 2019: Bana Sorma (Melek Mosso ile)
- 2020: Hüzün Kovan Kuşu
- 2020: Yeniden (Şanışer ile)
- 2020: Bu Şarkı Aşka Yazıldı
- 2020: Tutacağım Ellerini (Halil Sezai ve Hayko Cepkin ile)
- 2020: Yarim Gurbete Gider (feat. Celo Boluz)
- 2020: Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (Ahmet Aslan ile)
- 2020: Yalnız Adam
- 2020: Kara Toprak (Deeperise ve Şanışer ile)
- 2020: Yolun Sonunda
- 2020: Hatırla (Sezgin Alkan ile)
- 2020: Ölüm ile Yaşam (Anıl Piyancı ile)
- 2020: Dön Dünya (Şehinşah ile)
- 2021: Kül (Mark Eliyahu ile)
- 2021: Bükülüyor Zaman
- 2021: Gesi Bağları
- 2021: Yine mi Yol (Sena Şener ile)
- 2021: Bir Kar Tanesi
- 2021: Kanatlar (Yung Kafa & Kücük Efendi ile)
- 2021: Pervane (Günay Acar ile)
- 2021: Ağlasam mı
- 2021: Bitlis'te Beş Minare (Çiğdem Sarvazlar ile)
- 2021: Kim Daha Çok Seviyor (Çelik Şarkıları)
- 2021: Derinlerde (Mark Eliyahu ile)
- 2021: Kimse Bilmez (Mehmet Güreli ile)
- 2021: Değmen Benim [Hayri Darar & Çağrı Baki Remix]
- 2021: Salvatore
- 2021: Ayrılık
- 2021: Gemiler
- 2022: Çığlık Çığlığa
- 2022: Çember (Yeni Türkü Zamansız)
- 2022: En Çok Seni
- 2022: Hüzün (Levent Özkazanç ile)
- 2022: Öyle Yalnız (Hande Mehan ile)
- 2022: Sevme Beni (Lara Çayan ile)
- 2022: Gül
- 2022: Karanlık Orman (Trangela ile)
- 2022: Bana Unutmayı Anlat (Emir Can İğrek ile)
- 2022: Bana Seni Gerek Seni
- 2022: Zincir
- 2022: Keskin
- 2022: Sevdim Seni Bir Kere (Hande Mehan ile)
- 2022: Düştüm (Live) (Şanışer ile)
- 2022: Gönül (Ezgi Kosa ile)
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