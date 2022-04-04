Celal Mert Akın Kimdir ? Celal Mert Akın Nerelidir ?
1995 yılında Güngören'de dünyaya gelen Celal Mert Akın, İstanbul Güngören'de büyümüş ve rap müziği çalışmalarına resmi olarak 2015 yılında başlamıştır.
2022-04-04 21:39:22
7 senedir aktif olarak beste ve rap müzik yapan genç rap sanatçısı yeni Türkçe rap şarkıları ile yolda.
İlk Çalışması SERBEST STİL ile söylediği ŞÜPHE isimli parçasıdır ve yeni Projesi ANNE isimli parçayı NİSAN ayında çıkaracağını bildirdi. Aslen Malatyalı olan Celal Mert Akın gerçek eğitimi yazılım mühendisliğidir.
Sosyal medya hesabı
https://www.instagram.com/cmertakinofficial/
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