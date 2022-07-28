Çaydanlık nasıl parlatılır? Evde çaydanlık parlatma nasıl olur?

Bazen çaydanlık yanması ile karşı karşıya kalınıyor. Bu durumdan sonra çaydanlık parlatma yöntemleri denenebilir. Peki evde çaydanlık parlatılır mı? Evde çaydanlık parlatmanın yöntemleri nelerdir? İşte yanık çaydanlık temizlemesi detayları…

Çaydanlıklar uzun süre ocakta tutup yüksek ateşe maruz bırakıldığında yanabilir. Bu durumda eğer fazla bir hasar yoksa yanan kısımlar evde paklanabilir. Çaydanlığı yanan vatandaşlar “Evde çaydanlık nasıl parlatılır, yanık çaydanlık nasıl temizlenir?” sorularına yanıt arıyorlar.

Evde yanık çaydanlık temizleme yöntemleri

Ocakta kaynattığınız suyun bitmesi ya da yüksek ısıya uzun süre maruz kalması sonucunda çaydanlığın yanmasına yani kararmasına neden olur. Kararan çaydanlıkları temizlemek için ise şu adımları izlemek gerekir;

Çaydanlığı ıslatın

Lavabonun içerisine sıcak su dökün ve birkaç damla yağ sökücü etkisi olan bir bulaşık detarjanı ekleyin. Çaydanlığınızı lavabonun içerisindeki suya yerleştirin ve su soğuyana kadar bekletin. Bu noktada daha fazla bekletmeniz etkisini daha çok göstermesini sağlayacağından süreyi dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Üzerine kabartma tozu dökün

Çaydanlığı sudan çıkardıktan sonra üzerine kabartma tozu serpin. Ardından yumuşak kılları olan bir fırça ya da süngeri ıslatın ve üzerine detarjan püskürtün.

Fırçalamaya başlayın

Küçük daireler halinde fırça ya da sünger yardımı ile kararmış noktaları ovmaya başlayın. Bu noktada fazla bastırmamak çaydanlığınızın yüzeyine zarar vermemek için önemlidir. Fırçanız ya da süngeriniz karardıkça durulayıp işleme devam edin ve son olarak çaydanlığı durulayın.

Son uygulama

Kararmış alanlar tam olarak çıkamadıysa aynı adımları tekrarlayın. Bazı noktalar inatçı olabilir ve çıkamayabilir. Bunun için ise kabartma tozunu sirke ile karıştırarak lekeli kısımlara uygulayıp ardından ovma ve durulama adımını yapmanız yeterlidir. Bu yöntem sayesinde kısa bir sürede çaydanlıklarınız ilk günkü kadar parlak ve temiz olacak.

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