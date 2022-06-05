Çaya Düşen Fevzi Kemal Bulut bulundu mu?

Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ortadan kaybolan Fevzi Kemal Bulut'un son durumu birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki Fevzi Kemal Bulut bulundu mu? Çaya düşen Fevzi Kemal Bulut son durum nedir? Son gelişmeler ve daha fazlası haberimizde...

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi yakınında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan Fevzi Kemal Bulut, kazanın ardından suya düşerek ortadan kayboldu. Bulut'un arama çalışmaları sürerken, konuyla ilgili son gelişmeleri öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

Çaya Düşen Fevzi Kemal Bulut son durum nedir?

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Artvin'in Yusufeli ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 28 Nisan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada boğulan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları sürüyor. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hazır kıta ve dalgıç, itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK),Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile komandoların katıldığı çalışmalarda, Oltu Çayı çevresinde ve içinde arama yapılıyor.

Aramalarda, civar illerden gelen jandarmaya ait botlar da çalışmalara destek veriyor.

Çalışmaların genişletilmesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığında görevli Ankara'dan gelen özel SAK ekibi de su altı kameralarıyla arama çalışmasına katıldı.

Fevzi Kemal Bulut olayı nedir?

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpıştı. Sürücü Özkan Ö. Müberra Ö. Kendi imkanlarıyla dereden yaralı olarak çıkarken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diğer otomobilde bulunan hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suda boğularak kayboldu. Bir ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, derede kıyı araştırması yaparak aynı gün kayıp sağlık personelinin cansız bedenini, ertesi gün de annesinin cesedini buldu. Sürücü Özkan Ö., tedavisinin ardından tutuklandı.