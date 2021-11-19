'Çavv sesi duydum, çakıldık...'

İş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgil soruşturma tamamlandı. Hakkında 6 yıl hapis cezası istenen pilot İsmet Özgür ise savunmasında, 'Çavv sesi duyduk irtifa kaybettik, sonra 9 metre dibe battık' dedi.

İş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını kaybettiği helikopter kazası, 6 Eylül 2018'de saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti. Ünver Havacılık'a ait helikopter, 16.36 sıralarında Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Son dakika haberine göre; Helikopterdeki iş adamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 3 yıl süren soruşturma sonucunda dava açıldı.

Kaptan rotasını kırmış, kızı şikayetçi olmamış

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayı görenlerin tanık, Halil İbrahim Ünver'in kızı Ayla Selin Ünver'in "mağdur", pilot İsmet Özgür'ün ifadesinin ise "şüpheli" olarak alındığı bilgisine yer verildi. Olay yerine yakın bir yolcu teknesinin kaptanı ifadesinde, olayı duyar duymaz rotasını bölgeye doğru kırdığını ve denizdeki 2 kişiyi de güvertesine aldığını, birinin bilincinin açık diğerinin ise kapalı olduğunu söyledi. Ünver'in kızı Selin Ayla Ünver, kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediğini ancak kimseden şikayetçi olmadığını dile getirdi.

"Çavv sesini duydum, çakıldık, kusurum yok"

Şüpheli pilot İsmet Özgür ise, 8 yıldır şirket bünyesinde çalıştığını söyledi. 2017'de helikopterin satın alınıp bakım ve onarımının yapıldığını ancak kazadan iki hafta önce motorunda sorun yaşandığını, onun da giderildiğini belirtti. Helikopterin görünürde de bir arızası olmadığını dile getiren, helikopteri kullanırken kalkıştan kısa bir süre sonra 'çavvv' diye bir ses duyduğunu anlatan İsmet Özgür, "34 yıldır pilotum. Daha önce hiç böyle ses duymamıştım. Sesle birlikte irtifa kaybedip denize çakıldık. 9 metre dibe battık" dedi. Olay saatinden önce yoğun bir yağış olduğunu fakat bunun kalkıştan yarım saat önce olduğunu ve hava düzeldikten sonra kalkış yaptığını ifade eden şüpheli pilot, kazanın meydana gelmesinde kusuru olmadığını kaydetti.

Rapor aksini söyledi: İnsan faktörlü kaza

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından kazaya ilişkin hazırlanan rapor, pilotun aksini söylüyordu. Rapora göre kaza, insan faktörüne bağlı olarak meydana geldi. Bunun gerekçesi ise helikopterde ve motorlarında yapılan incelemede bir sorun bulunmaması, görüşün ise düşük olması olarak belirtildi. Bu nedenle durumsal farkındalığın kaybedildiği kaydedildi.

Pilot kusurlu: 6 yıl hapis istemi

Raporda sağ koltukta kaptanın oturması gerekirken, Halil İbrahim Ünver'in oturduğu ve geçerlilik süresi dolmuş Hususi Pilot Lisans sahibi olduğu, Ünver'in emniyet kemerini takmadığı, muhtemelen kumandaların da Ünver'de olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Ancak buna rağmen, iddianamesinde, helikopterin pilot İsmet Özgür'ün sevk ve idaresinde olduğunu ve düşmesi sonucu Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiğini belirten savcılık, rapora göre kazanın insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiğinin altını çizdi. Savcı, pilot Özgür'ün kazada kusurunun olduğunu ifade ederek "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yargılama ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kaynak: tv100.com.

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